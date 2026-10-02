Δοκιμή Opel Mokka GSE: Ένα B-SUV με χαρακτήρα επιδόσεων

Το Opel Mokka GSE έρχεται να αποδείξει ότι ένα B-SUV μπορεί να διαθέτει τον χαρακτήρα και το στήσιμο που τιμά τα ιστορικά μοντέλα επιδόσεων της Opel, όπως τα GSi και OPC. Με ισχύ 281 ίππων και μηχανικό μπλοκέ διαφορικό, το συγκεκριμένο μοντέλο επιχειρεί να μεταφέρει τη φιλοσοφία της σπορ οδήγησης στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η Opel έχει προχωρήσει σε σοβαρές επεμβάσεις στο πλαίσιο, προσδίδοντας στο GSE μια πιο επιθετική προσέγγιση σε σχέση με ένα συμβατικό ηλεκτρικό crossover.

Η φιλοσοφία του GSE και η ηλεκτροκίνηση

Η ηλεκτροκίνηση έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στον χώρο των αυτοκινήτων επιδόσεων, καθιστώντας την άμεση δύναμη ευκολότερα προσβάσιμη, χωρίς να απαιτείται πάντα ένας ιδιαίτερος κινητήρας. Πλέον, ακόμα και ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV μπορεί να επιτύχει χρόνους επιτάχυνσης από 0-100 km/h που παλαιότερα ανήκαν αποκλειστικά σε καθαρόαιμα hot hatch.

Ωστόσο, αυτό που παραμένει πρόκληση στη νέα εποχή είναι η διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα. Η Opel, αξιοποιώντας τη συνταγή της Stellantis, την οποία έχουμε ήδη δει στην Alfa Romeo Junior Veloce και το Abarth 600e, δημιούργησε το Mokka GSE. Το μοντέλο διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 281 PS στους εμπρός τροχούς και μηχανικό μπλοκέ διαφορικό, στοιχεία που, σε συνδυασμό με τις επεμβάσεις στο πλαίσιο, προσδίδουν μια ξεχωριστή ταυτότητα.

Εξωτερική εμφάνιση και διακριτικές αλλαγές

Οπτικά, το Mokka GSE παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμο ως Mokka, αλλά ενσωματώνει αρκετές λεπτομέρειες που το διαφοροποιούν από την απλή ηλεκτρική έκδοση. Οι εντυπωσιακές ζάντες 20 ιντσών γεμίζουν τους θόλους, ενώ πίσω τους διακρίνονται οι χαρακτηριστικές κίτρινες τετραπίστονες δαγκάνες της Alcon. Επιπλέον, διαφορετικοί προφυλακτήρες και διακριτικές λεπτομέρειες με την ένδειξη GSE ενισχύουν τον πιο επιθετικό του χαρακτήρα.

Το αμάξωμα του GSE βρίσκεται επίσης περίπου 10 χιλιοστά χαμηλότερα, συμβάλλοντας στην πιο σπορ αίσθηση. Η βασική σχεδίαση του Mokka, με τις έντονες ακμές και τις compact αναλογίες, είχε εξαρχής μια δυναμική παρουσία, επιτρέποντας στις επεμβάσεις του GSE να ολοκληρώσουν την εικόνα αντί να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τεχνητά μια σπορ έκδοση. Με μήκος 4,15 μέτρα, το όχημα παραμένει αρκετά μικρό για την πόλη και εύκολο στις καθημερινές μετακινήσεις, αν και οι τεράστιοι τροχοί υπενθυμίζουν διαρκώς τις άλλες προτεραιότητες αυτής της έκδοσης.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και στην καμπίνα του Mokka GSE. Η αρχιτεκτονική του εσωτερικού είναι αυτή του Mokka, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και μια κεντρική οθόνη 10 ιντσών. Ωστόσο, η έκδοση GSE αποκτά το δικό της γραφικό περιβάλλον, το οποίο παρέχει πληροφορίες με μεγαλύτερο νόημα για ένα αυτοκίνητο επιδόσεων.

Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στοιχεία όπως η επιτάχυνση, η θερμοκρασία και η τάση της μπαταρίας, καθώς και η κατανομή της ροπής στους εμπρός τροχούς. Αυτές οι ειδικές ενδείξεις ενισχύουν την εμπειρία οδήγησης, προσφέροντας στον οδηγό πλήρη εικόνα της λειτουργίας του οχήματος σε πραγματικό χρόνο.

Καθίσματα και χώροι

Περισσότερο από τις οθόνες, τα καθίσματα αποτελούν ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της καμπίνας του Mokka GSE. Τα sport μπάκετ καθίσματα, με την επένδυση Alcantara, προσφέρουν σωστή στήριξη του σώματος, τοποθετώντας τον οδηγό γρήγορα στο κλίμα της σπορ οδήγησης. Παράλληλα, η θέση οδήγησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην γίνεται κουραστική στην καθημερινή χρήση.

Όσον αφορά τους χώρους, δεν παρατηρούνται δραματικές αλλαγές σε σχέση με ένα συμβατικό Mokka. Το GSE διατηρεί την πρακτικότητα και την ευρυχωρία που χαρακτηρίζει το βασικό μοντέλο, εξασφαλίζοντας ότι, παρά τον σπορ χαρακτήρα του, παραμένει ένα λειτουργικό όχημα για τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki