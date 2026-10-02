«G.I. Joe»: Ο Bradley Cooper αναλαμβάνει τον ρόλο του Duke στο reboot του franchise

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ θα υποδυθεί τον θρυλικό διοικητή Duke στη νέα ταινία «G.I. Joe» της Paramount. Τη σκηνοθεσία του επερχόμενου φιλμ έχει αναλάβει ο Ντάνι ΜακΜπράιντ, ενώ το στούντιο επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή δεν θα συνδεθεί με το σύμπαν των «Transformers». Η Paramount υπόσχεται μια φρέσκια ματιά στη δημοφιλή σειρά παιχνιδιών της Hasbro, αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

Ο Bradley Cooper ως ο νέος Duke

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ένας 12 φορές υποψήφιος για Όσκαρ σταρ, επιβεβαιώθηκε ότι θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό χαρακτήρα του Duke στο reboot του franchise «G.I. Joe». Η ταινία αποτελεί παραγωγή της Paramount, η οποία έχει αναθέσει τη σκηνοθεσία στον Ντάνι ΜακΜπράιντ.

Ο ΜακΜπράιντ δεν περιορίζεται μόνο στον ρόλο του σκηνοθέτη, αλλά συνυπογράφει και το σενάριο της ταινίας. Στη συγγραφική ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Τζεφ Φράντλεϊ και Τζον Καρσιέρι. Παρόλο που οι λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή και το υπόλοιπο καστ παραμένουν αδιευκρίνιστες, η Paramount έχει δεσμευτεί να προσφέρει μια ανανεωμένη προσέγγιση στη σειρά παιχνιδιών της Hasbro.

Καμία σύνδεση με το σύμπαν των «Transformers»

Μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις που έγιναν από το στούντιο αφορά την ανεξαρτησία του νέου «G.I. Joe» από το σύμπαν των «Transformers». Αυτή η επιβεβαίωση διαλύει τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί για μια πιθανή διασύνδεση των δύο franchise, ειδικά μετά το φινάλε του φιλμ «Transformers: Rise of the Beasts» που κυκλοφόρησε το 2023.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ότι η νέα ταινία «G.I. Joe» θα αναπτυχθεί ως ένα αυτόνομο κινηματογραφικό έργο, χωρίς να επηρεάζεται από προηγούμενες αφηγήσεις ή χαρακτήρες του κόσμου των «Transformers».

Ο Bradley Cooper και τα τρέχοντα πρότζεκτ του

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «G.I. Joe», ο Μπράντλεϊ Κούπερ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση παραγωγής για ένα prequel της ταινίας «Ocean’s 11». Στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, ο Κούπερ αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους, καθώς σκηνοθετεί την ταινία, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί.

Στο πλευρό του Κούπερ, στο prequel του «Ocean’s 11», συμμετέχουν επίσης γνωστοί ηθοποιοί όπως η Μάργκοτ Ρόμπι, η Μόνικα Μπάρμπαρο και ο Βάγκνερ Μόουρα. Η δραστηριότητα του Κούπερ υπογραμμίζει την πολυδιάστατη παρουσία του στον κινηματογραφικό χώρο, τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Danny McBride και οι παραγωγοί

Για τον Ντάνι ΜακΜπράιντ, το επερχόμενο φιλμ «G.I. Joe» αποτελεί το πρώτο του μεγάλο σκηνοθετικό βήμα στον κινηματογράφο. Η εμπειρία του ως σκηνοθέτης περιλαμβάνει στο παρελθόν την ανάληψη της σκηνοθεσίας του πιλότου της κωμικής σειράς «The Righteous Gemstones» του HBO, καθώς και ορισμένων επεισοδίων της σειράς «Vice Principals».

Τη διεύθυνση παραγωγής της νέας ταινίας «G.I. Joe» έχουν αναλάβει οι Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα, Μαρκ Βαχράντιαν και Ζεβ Φόρμαν, εκπροσωπώντας την Hasbro Entertainment. Η συμβολή τους είναι καθοριστική για την υλοποίηση του οράματος της Paramount για το reboot του franchise.

Προηγούμενοι ρόλοι και μελλοντικά σχέδια της Paramount

Ο χαρακτήρας του Duke, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ, είχε υποδυθεί στο παρελθόν ο Τσάνινγκ Τέιτουμ. Ο Τέιτουμ είχε αναλάβει τον ρόλο στις ταινίες «G.I. Joe: Rise of Cobra» και «G.I. Joe: Retaliation», οι οποίες κυκλοφόρησαν από την Paramount το 2009 και το 2013, αντίστοιχα.

Οι συμπρόεδροι της Paramount Pictures, Τζος Γκρίνσταϊν και Ντάνα Γκόλντμπεργκ, έχουν στα σκαριά αρκετά ακόμη μεγάλα πρότζεκτ που βασίζονται σε δημοφιλή franchises. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Paramount ετοιμάζει το sequel της ταινίας «Days of Thunder» με πρωταγωνιστές τον Τομ Κρουζ και την Αν Χάθαγουεϊ. Επιπλέον, το στούντιο εργάζεται για τη συνέχεια του «World War Z», μια νέα ταινία «Paranormal Activity», ένα νέο «Star Trek», το «Sonic the Hedgehog 4», καθώς και την κινηματογραφική μεταφορά του «Call of Duty».

Με πληροφορίες από: Topontiki