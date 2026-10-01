Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντονις Αρμς

Παίκτης του Προμηθέα Πάτρας θα είναι για τη νέα σεζόν ο Άντονις Αρμς, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα της Πάτρας. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ που είχε προηγηθεί και αφορά την ενίσχυση του συλλόγου ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Η ομάδα της Πάτρας ήρθε σε συμφωνία με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο Αρμς αναμένεται να προσφέρει λύσεις στις θέσεις των γκαρντ και των φόργουορντ, ενισχύοντας το ρόστερ του Προμηθέα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας της με τον Αντόνις Αρμς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αθλητής έρχεται στην Πάτρα για να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των γκαρντ και των φόργουορντ για τη σεζόν 2026-27.

Η πατρινή ομάδα καλωσόρισε τον Αντόνις Αρμς στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας, εκφράζοντας ευχές για υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας.

Το προφίλ του Αμερικανού αθλητή

Ο Αντόνις Αρμς γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1998 στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ. Έχει ύψος 1,98 μέτρα και διαθέτει την ικανότητα να αγωνίζεται τόσο ως σούτινγκ γκαρντ, όσο και ως σμολ φόργουορντ, προσφέροντας ευελιξία στην ομάδα.

Η διαδρομή του στο NCAA ξεκίνησε από το Mesa Community College, όπου αγωνίστηκε τις σεζόν 2016-18. Στη συνέχεια, μεταπήδησε στους Northwest Nazarene για τη σεζόν 2018-19, όπου αναδείχθηκε «Greatest Northwest Athletic Conference Player of the year».

Η πορεία του στο NCAA και οι διακρίσεις

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Northwest Nazarene, ο Αρμς κατέγραψε εντυπωσιακούς αριθμούς, μετρώντας 20,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ κατά μέσο όρο. Αυτή η επίδοση τον ανέδειξε ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες της περιφέρειας.

Ακολούθησε μια σεζόν στους Winthrop Eagles (2020-21) και μια στους Texas Tech (2021-22), ολοκληρώνοντας έτσι την πορεία του στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ πριν περάσει στον επαγγελματικό χώρο.

Επαγγελματική διαδρομή σε G League, Κίνα και Καναδά

Το 2022-23, ο Άντονις Αρμς έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη G League, αγωνιζόμενος με τη φανέλα των Grand Rapids Gold. Παρέμεινε στην ίδια λίγκα για άλλη μια χρονιά, αγωνιζόμενος αυτή τη φορά στους Memphis Hustle.

Τη σεζόν 2024-25, ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε στην Κίνα με τους Guandong Southern Tigers. Στο τέλος της ίδιας σεζόν, είχε ένα πέρασμα και από τον Καναδά, όπου φόρεσε τη φανέλα των Calgary Surge, καταγράφοντας 10,1 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ.

Η θητεία του στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Η πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε τη σεζόν 2024-25, όταν αγωνίστηκε για λογαριασμό της ΑΕΚ. Με τη φανέλα της «Βασίλισσας», ο Αρμς μέτρησε 7,3 πόντους και 2,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Η παρουσία του στην ελληνική ομάδα του προσέφερε εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, την οποία τώρα θα μεταφέρει στον Προμηθέα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta