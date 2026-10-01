Κρήτη: Κακοκαιρία με καταστροφές, αγνοούμενο βοσκό και πτώση γέφυρας

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς καταστροφές, καθώς σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει το νησί από το βράδυ της Τετάρτης και αναμένεται να συνεχιστεί έως την Κυριακή. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν εκδώσει από τα ξημερώματα μηνύματα 112, καλώντας τους κατοίκους σε Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο και Ρέθυμνο να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Μυλοπόταμο, όπου καταγράφηκε ένα σοβαρό περιστατικό με εγκλωβισμό ζευγαριού.

Κατάρρευση γέφυρας και διάσωση στον Μυλοπόταμο

Στην περιοχή του Μυλοποτάμου, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κινδύνευσε σοβαρά όταν το ΙΧ αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκλωβισμένο σε ένα τεράστιο χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, όπου μια γέφυρα υποχώρησε εντελώς. Η κατάρρευση της γέφυρας οφείλεται στην καθίζηση του δρόμου, η οποία προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Ευτυχώς, οι οικείοι του ζευγαριού έσπευσαν άμεσα στο σημείο, με τον γιο τους να τους παραλαμβάνει. Για προληπτικούς λόγους, οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, παρά το σοκ που υπέστησαν από την αιφνίδια πτώση.

Αγωνία για αγνοούμενο βοσκό στο Ρέθυμνο

Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία επικρατεί για την εξαφάνιση ενός κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο. Ο άνδρας αγνοείται από το βράδυ της Τετάρτης, όταν μετέβη στο ποιμνιοστάσιό του. Από εκείνη τη στιγμή, δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με την εξαφάνισή του να δηλώνεται επίσημα αργά το πρωί της Πέμπτης, κινητοποιώντας τις αρχές.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και δηλώσεις δημάρχου

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Τα Ανώγεια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, και ο ΔΕΔΔΗΕ του Ηρακλείου καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένουν επίσης τα Ζωνιανά, η Αξός και τα Λιβάδια. Ειδικά στα Ζωνιανά, έχουν σημειωθεί πτώσεις στύλων του δικτύου, με τον ΔΕΔΔΗΕ να έχει ενημερωθεί για την άμεση αποκατάσταση.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γιώργος Κλάδος, περιέγραψε την κατάσταση ως «τραγική». Σε δήλωσή του, τόνισε πως στα 50 του χρόνια δεν έχει ξαναδεί παρόμοια καταστροφή, ενώ οι παλαιότεροι κάτοικοι αναφέρουν ότι τέτοιες καταστροφές είχαν συμβεί τελευταία φορά το 1986.

Ζημιές σε υποδομές και αποκλεισμένο Ρουκάνι

Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί και σε ιδιωτικές και αγροτικές υποδομές. Σπίτια, υπόστεγα, μάντρες και αγροικίες στο Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου έχουν υποστεί βλάβες. Η περιοχή του Ρουκανίου παραμένει αποκλεισμένη από το ύψος του Προφήτη Ηλία και πάνω, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τις μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr