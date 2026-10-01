Μία συγκλονιστική κατάθεση άνδρα από τη Θεσσαλονίκη βλέπει το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με θεραπείες λιποδιάλυσης και σύσφιξης βλεφάρων σε κέντρο αισθητικής. Ο κ. Νίκος, όπως υποστηρίζει, υπέστη εγκαύματα και πλήρωσε συνολικά 900 ευρώ χωρίς να δει κανένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, με την υπόθεση να ξεκινάει όταν είδε τηλεοπτική διαφήμιση του συγκεκριμένου κέντρου και αποφάσισε να το επισκεφθεί, αναζητώντας λύση για αισθητικές παρεμβάσεις.

Η αρχική προσέγγιση και το κόστος

Ο κ. Νίκος δήλωσε ότι είδε τη διαφήμιση στην τηλεόραση και είχε κάποια προβλήματα λίπους στο στομάχι, δεξιά και αριστερά. Όταν απευθύνθηκε στο κέντρο, του είπαν αρχικά ότι η προσφορά που διαφημιζόταν δεν ίσχυε, καθώς το λίπος του ήταν «λίγο σφιχτό». Του πρότειναν μια άλλη μέθοδο λιποδιάλυσης, η οποία θα κόστιζε 1.300 ευρώ για 9 συνεδρίες.

Μετά από διαπραγματεύσεις, η τιμή για τις 9 συνεδρίες λιποδιάλυσης κατέβηκε στα 700 ευρώ. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι του κέντρου παρατήρησαν το μάτι του, λέγοντας πως το βλέφαρο ήταν «λίγο πεσμένο» και τον ρώτησαν αν ήθελε να το σηκώσουν. Η αρχική τιμή για αυτή τη θεραπεία ήταν 300-400 ευρώ, αλλά τελικά συμφωνήθηκε στα 200 ευρώ. Ο κ. Νίκος διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για βλεφαροπλαστική, αλλά για «τσιμπήματα που κάνουν στο μάτι που το καίνε», ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 900 ευρώ.

Οι θεραπείες και τα οδυνηρά εγκαύματα

Οι συνεδρίες λιποδιάλυσης ξεκίνησαν με την εφαρμογή έξι κεφαλών με πράσινο λέιζερ στο στομάχι, δεξιά και αριστερά. Ο κ. Νίκος διαπίστωσε ότι «δεν γίνεται τίποτα», αλλά οι υπεύθυνοι τον διαβεβαίωσαν να μην στεναχωριέται, καθώς τα αποτελέσματα θα ήταν ορατά μετά από έναν μήνα. Ωστόσο, οι συνεδρίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει κάποια αλλαγή.

Ακολούθησε η θεραπεία για το βλέφαρο. Ο άνθρωπος που πραγματοποιούσε τη διαδικασία, ο οποίος δήλωσε οφθαλμίατρος, άρχισε να «καίει το μάτι» με ένα μηχάνημα που έβγαζε καπνό και «καιγόταν η σάρκα». Ο κ. Νίκος υποβλήθηκε σε περίπου δεκαπέντε «τσιμπήματα» σε κάθε βλέφαρο, δύο φορές. Μετά την επιστροφή στο σπίτι, διαπίστωσε ότι το βλέφαρο είχε μείνει ακριβώς όπως ήταν πριν, παρά το γεγονός ότι είχαν τραβηχτεί φωτογραφίες. Ο ίδιος περιέγραψε το κάψιμο ως «οδυνηρότατο» και τα αποτελέσματα ως «μηδέν».

Τα παράπονα και η αντίδραση του κέντρου

Από τον Ιούνιο που τελείωσαν οι θεραπείες, ο κ. Νίκος περίμενε τρεις μήνες, μέχρι τον Οκτώβριο, χωρίς να δει κανένα αποτέλεσμα. Πήγε ξανά στο κέντρο για να κάνει τα παράπονά του, μίλησε στον διευθυντή και στις κοπέλες, οι οποίοι του ζήτησαν να περιμένει για να δει αποτελέσματα.

Όταν επέστρεψε, του είπαν να πάει στον οφθαλμίατρο που είχε κάνει τη θεραπεία. Ο κ. Νίκος του είπε: «με έκαψες, με κατέστρεψες. Μηδέν αποτέλεσμα». Ο οφθαλμίατρος αντέδρασε θυμωμένος, δείχνοντας φωτογραφίες σε ένα τάμπλετ και υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε διαφορά. «Κοιτάω, λέω δες όπως ήμουν, λέει έτσι είμαι. Θύμωσε. Μου λέει κοίταξε να δεις, λέει εγώ λέει είμαι οφθαλμίατρος και κάνω τη δουλειά μου σωστά. Του λέω με συγχωρείτε πολύ, λέω βλέπουμε όλοι ήταν και 4-5 κοπέλες εκεί πέρα ότι δεν υπάρχει διαφορά», ανέφερε ο κ. Νίκος, περιγράφοντας τη συζήτηση.

Η δημόσια καταγγελία

Ο κ. Νίκος επέλεξε να δημοσιοποιήσει την εμπειρία του, μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», όπου εξιστόρησε λεπτομερώς τα όσα βίωσε στο κέντρο αισθητικής της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr