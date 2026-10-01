Το φινάλε του «Ριφιφί» καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό

Το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, με την επίμαχη σκηνή στην οποία πρωταγωνίστησε η Ευαγγελία Μουμούρη, σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του στο χθεσινό τηλεοπτικό τοπίο. Η αυλαία της σειράς, που έπεσε το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, συγκλόνισε το τηλεοπτικό κοινό, προκαλώντας πληθώρα σχολίων και αποθέωσης στο διαδίκτυο.

«Ριφιφί»: Ένα τηλεοπτικό φαινόμενο

Η σειρά «Ριφιφί» αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά πρότζεκτ της τελευταίας περιόδου. Σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, η σειρά μυθοπλασίας είχε ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, αλλά το τελευταίο επεισόδιο κατάφερε να αφήσει άναυδο το κοινό.

Η πλοκή της σειράς περιστρέφεται γύρω από μια συγκλονιστική υπόθεση ληστείας, η οποία κατέχει κεντρικό ρόλο. Σε αυτή την ιστορία, η μυθοπλασία υποχωρεί για λίγο, δίνοντας χώρο να αναδειχθεί μια σκληρή αληθινή ιστορία, αυτή της Όλγας, η οποία καθήλωσε το κοινό στο φινάλε.

Σαρωτική τηλεθέαση για το τελευταίο επεισόδιο

Η τεράστια δυναμική της σειράς «Ριφιφί» μεταφράστηκε και σε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Το τελευταίο επεισόδιο, που προβλήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σημείωσε στο δυναμικό σύνολο μέσο όρο 33,2%, σαρώνοντας κυριολεκτικά στο πέρασμά του.

Η επιτυχία αυτή γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Οι «Φόνοι στο καμπαναριό» ακολούθησαν με μεγάλη διαφορά, καταγράφοντας τηλεθέαση 18,6%.

Η ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη και η «αληθινή ιστορία της Όλγας»

Το «Ριφιφί» συγκλόνισε το κοινό όχι μόνο με την πλοκή του και τη σκηνοθετική προσέγγιση του Σωτήρη Τσαφούλια, αλλά και με τις τρομερές ερμηνείες και τις αποχρώσεις αυτών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η Ευαγγελία Μουμούρη, η οποία αποθεώθηκε από το ίντερνετ μετά την προβολή του φινάλε.

Η ηθοποιός, μέσα από την ερμηνεία της, κατάφερε να μεταδώσει την πίκρα, την ανακούφιση για την άτυπη δικαίωση και τη χαρά της εκδίκησης. Όπως σχολιάστηκε, καμία δικαιοσύνη δεν θα μπορούσε να εξιλεώσει τη φρικτή αδικία που υπέστη ο χαρακτήρας της, καθιστώντας την ερμηνεία της καθοριστική για την αληθινή ιστορία της Όλγας που παρουσιάστηκε.

Θύελλα σχολίων στο διαδίκτυο και αποθέωση

Φυσικό και επακόλουθο της επιτυχίας και των ερμηνειών ήταν όλο το ίντερνετ να αποθεώνει τη σειρά και ειδικότερα την Ευαγγελία Μουμούρη από το βράδυ της προβολής του τελευταίου επεισοδίου. Τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα θερμά, τονίζοντας την ποιότητα της παραγωγής.

Χρήστες του διαδικτύου χαρακτήρισαν το «Ριφιφί» ως μια εκπληκτική σειρά, επαινώντας το σενάριο, τη σκηνοθεσία και τις ερμηνείες. Πολλοί προέτρεψαν τους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν τη σειρά, είτε σε επανάληψη είτε σε πλατφόρμα, για να κατανοήσουν πώς η τηλεόραση μπορεί να γίνει τέχνη, εκφράζοντας τα σέβη τους στον Σωτήρη Τσαφούλια.

Η Ελένη Ράντου για το «Ριφιφί»

Στα θετικά σχόλια προστέθηκαν και αυτά της ηθοποιού Ελένης Ράντου, η οποία εξέφρασε τον θαυμασμό της για το σύνολο των πρωταγωνιστών της σειράς. Η ίδια δήλωσε πόσο τη συγκίνησε η Ευαγγελία Μουμούρη.

Η Ελένη Ράντου τόνισε επίσης τη χαρά της όταν οι συνθήκες επιτρέπουν στους ηθοποιούς να ανθίζουν, χαρακτηρίζοντας το γεγονός σπάνιο και δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της παραγωγής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta