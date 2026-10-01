Στην ανακρίτρια οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη στην οικία Νέστορα

Εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία κλήθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η κλήση αφορά τη χορήγηση συμπληρωματικών απολογιών, δυόμισι μήνες μετά την προφυλάκισή τους. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων, οι οποίες πλέον συνδέονται με τον νόμο περί τρομοκρατίας, κάτι που συνεπάγεται αυστηρότερο πλαίσιο ποινών.

Νέα κλήση και αναβάθμιση κατηγοριών

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, κλήθηκαν για δεύτερη φορά ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας. Ο σκοπός της νέας αυτής κλήσης είναι να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες σχετικά με την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται. Οι πράξεις αυτές πλέον συνδέονται με τον νόμο περί τρομοκρατίας, γεγονός που αναμένεται να επιφέρει ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για τους εμπλεκόμενους.

Τα πρόσωπα που διώκονται

Για την υπόθεση της φονικής έκρηξης, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, διώκονται μέχρι στιγμής τέσσερα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι ένας 29χρονος και μία 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί δράστες της επίθεσης που σημειώθηκε στην οικία της οικογένειας.

Επιπλέον, κατηγορούμενος είναι ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Τέλος, διώκεται και ένας 25χρονος, τον οποίο ο 24χρονος υπέδειξε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

Οι απολογίες και οι προθεσμίες

Οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι, δηλαδή ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και ο 25χρονος στον οποίο φέρεται να παραδόθηκαν τα κλειδιά, μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Κατά την εμφάνισή τους ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Θα έχουν στη διάθεσή τους το επόμενο 15ήμερο προκειμένου να προετοιμαστούν και να δώσουν τις συμπληρωματικές τους εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αρχική τους απολογία, μετά τη σύλληψή τους, είχαν αρνηθεί κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί δράστες της φονικής επίθεσης.

Οι αρχικές κατηγορίες

Εις βάρος όλων των κατηγορουμένων είχαν απαγγελθεί αρχικά κατηγορίες από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οι κατηγορίες αυτές ήταν σοβαρές και περιλάμβαναν πράξεις όπως η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, η τρομοκρατική οργάνωση, η έκρηξη, η κατοχή εκρηκτικών και ο εμπρησμός.

Αυτές οι κατηγορίες αποτελούν το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου εξελίσσεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, με την πρόσφατη αναβάθμιση να προσθέτει περαιτέρω βαρύτητα στις ποινικές διώξεις.

Συνδεόμενες υποθέσεις

Στην ίδια δικογραφία, η οποία αφορά τη φονική έκρηξη στην οικία της οικογένειας Νέστορα, περιλαμβάνονται και δύο ακόμη εμπρηστικές επιθέσεις. Αυτές οι επιθέσεις, επίσης με γκαζάκια, σημειώθηκαν την ίδια ημέρα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.

Οι στόχοι των επιθέσεων ήταν οι οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμοβίτς, καθώς και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη. Για τις ενέργειες αυτές, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos