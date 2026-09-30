Οι ουρές από viral μαγαζί με πατάτες στο Άμστερνταμ επηρεάζουν τις τιμές ακινήτων

Οι ουρές που σχηματίζονται έξω από ένα viral μαγαζί με πατάτες στο Άμστερνταμ φαίνεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές των ακινήτων της περιοχής. Τα κοντινά σπίτια πωλούνται έως και 41.000 ευρώ φθηνότερα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων, οι οποίοι έχουν φτάσει μέχρι τις δικαστικές αίθουσες.

Η επίδραση του TikTok στην καθημερινότητα

Το κατάστημα Fabel Friet, που βρίσκεται στην περιοχή Runstraat του Άμστερνταμ, έχει αναδειχθεί σε τουριστικό αξιοθέατο τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στη δημοσιότητα που έλαβε μέσω της πλατφόρμας TikTok, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται σχεδόν καθημερινά μεγάλες ουρές έξω από την είσοδό του.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για την αυξημένη κίνηση και την όχληση που προκαλείται. Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει την καθημερινότητά τους, οδηγώντας σε προσπάθειες περιορισμού της όχλησης, οι οποίες έφτασαν τελικά σε δικαστική διαμάχη.

Έρευνα για τις τιμές των ακινήτων

Μια έρευνα που διεξήχθη από το TU Delft εξέτασε την επίδραση αυτού του φαινομένου στις τιμές των ακινήτων. Η μελέτη ανέλυσε 6.233 πωλήσεις κατοικιών στο Άμστερνταμ, καλύπτοντας την περίοδο από το 2015 έως το 2023. Συγκρίθηκαν ακίνητα που βρίσκονται κοντά στο Fabel Friet με αντίστοιχα σπίτια που βρίσκονταν σε μεγαλύτερη απόσταση.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι τα σπίτια που βρίσκονται σε ακτίνα 500 μέτρων από το συγκεκριμένο μαγαζί πωλήθηκαν κατά μέσο όρο 4,9% φθηνότερα. Αυτή η διαφορά στην τιμή αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 41.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας τον οικονομικό αντίκτυπο του φαινομένου.

Η διαφορά στις τιμές ανάλογα με την απόσταση

Η επίδραση στις τιμές των ακινήτων γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο μειώνεται η απόσταση από το κατάστημα. Ειδικότερα, τα ακίνητα που βρίσκονταν σε απόσταση έως 70 μέτρων από το Fabel Friet πωλήθηκαν κατά μέσο όρο 11,4% φθηνότερα. Αυτή η διαφορά παρατηρήθηκε σε σύγκριση με συγκρίσιμα σπίτια σε άλλα σημεία της περιοχής.

Ωστόσο, η ερευνήτρια του TU Delft, Ρόσα βαν ντερ Ντριφτ, σημείωσε ότι η έρευνα δεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ίδια η επιχείρηση προκαλεί άμεσα την πτώση των τιμών. Εξετάζονται διάφοροι παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτή την τάση.

Πιθανές αιτίες της πτώσης των τιμών

Οι πιθανές εξηγήσεις για την πτώση των τιμών των ακινήτων στην περιοχή είναι πολλαπλές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η αυξημένη κίνηση στους δρόμους, ο θόρυβος που δημιουργείται από τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών, καθώς και οι μεγάλες ουρές που σχηματίζονται έξω από το κατάστημα.

Επιπλέον, εξετάζεται και το ζήτημα των απορριμμάτων που αφήνουν πίσω τους ορισμένοι επισκέπτες, το οποίο προσθέτει στην όχληση και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν ένα περιβάλλον που μπορεί να επηρεάζει την ελκυστικότητα των ακινήτων.

Δικαστική διαμάχη για την όχληση

Η διαμάχη σχετικά με την όχληση έχει φτάσει μέχρι τις δικαστικές αίθουσες. Χθες Τρίτη 29/9, κάτοικοι της περιοχής, ο δήμος του Άμστερνταμ και η εταιρεία βρέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου. Η προσφυγή των κατοίκων αφορούσε την κατάσταση που επικρατεί γύρω από το κατάστημα.

Η δικαστική απόφαση για την υπόθεση αυτή αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την επίλυση της διαμάχης μεταξύ των κατοίκων και της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta