Καταιγιστικές αποκαλύψεις συνεχίζουν να έρχονται στο φως γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την υπόθεση να εξελίσσεται τόσο στο ποινικό όσο και στο ιατρικό της σκέλος. Ακούγονται σενάρια για άρση απορρήτου επικοινωνιών και άλλων προσώπων, πέραν των δύο γιατρών και του υπνοθεραπευτή που ήδη εμπλέκονται στην υπόθεση. Παράλληλα, πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η συνεδρία πλασμαφαίρεσης του αδικοχαμένου τραγουδιστή ήταν ακόμα πιο προβληματική από ό,τι πιστευόταν έως τώρα, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην έρευνα.

Επέκταση της έρευνας και άρση απορρήτου

Η υπόθεση εισέρχεται στην επόμενη φάση της δικαστικής διερεύνησης, με τον ανακριτή να αναμένει πλέον τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Η διαδικασία αυτή αφορά συγκεκριμένα έξι κινητά τηλέφωνα, ένα USB και έναν σκληρό δίσκο, τα οποία ανήκουν στους ήδη εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την περαιτέρω διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται καθόλου τις επόμενες ημέρες, να κατατεθούν επιπλέον αιτήματα ώστε να «ανοίξουν» τα κινητά τηλέφωνα και άλλων προσώπων. Αυτά τα πρόσωπα ενδέχεται να εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στον θάνατο του Μαζωνάκη, γεγονός που θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά το πεδίο της έρευνας και να φέρει στο φως νέα στοιχεία.

Δικαστικές εξελίξεις και διαφορετικές γραμμές υπεράσπισης

Η υπόθεση προδιαγράφεται επίσης δικαστικά περίπλοκη, καθώς οι εξελίξεις είναι συνεχείς και τα εμπλεκόμενα μέρη κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι δύο συζευγμένοι γιατροί του Κολωνακίου, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους υπεράσπισης. Συγκεκριμένα, φέρεται να έχουν πάρει διαφορετικούς συνηγόρους για την εκπροσώπησή τους, γεγονός που υποδηλώνει πιθανές διαφοροποιήσεις στις στρατηγικές τους ενόψει της δικαστικής διαδικασίας.

Νέες καταγγελίες για τη συνεδρία πλασμαφαίρεσης

Πέραν των παραπάνω εξελίξεων, η 56χρονη νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου έχει εκθέσει ποικιλοτρόπως τους δύο γιατρούς με τις καταθέσεις της. Με βάση πληροφορίες, η νοσηλεύτρια φέρεται να κατήγγειλε ακόμα πιο έκτροπες συνθήκες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή, προσθέτοντας νέα, σοβαρά στοιχεία στην υπόθεση που ερευνάται.

Η μαρτυρία της 56χρονης νοσηλεύτριας ρίχνει φως σε κρίσιμες πτυχές της διαδικασίας που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό. Οι καταγγελίες της ενισχύουν την εικόνα μιας προβληματικής συνεδρίας, όπως είχε ήδη αναφερθεί, και αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές, καθώς αποτελούν σημαντικό κομμάτι της έρευνας.

Λεπτομέρειες για τις επιπλοκές κατά τη διαδικασία

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η νοσηλεύτρια, η ίδια είχε επιστρέψει την ώρα που φερόμενα ηχούσαν οι συναγερμοί του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σε εκείνο το σημείο, μία άλλη νοσηλεύτρια εξήλθε του δωματίου, παρατηρώντας πως η φλέβα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε σπάσει, φερόμενα, στη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό το περιστατικό υποδηλώνει σοβαρές επιπλοκές κατά την ιατρική πράξη.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια κατέθεσε συγκεκριμένα: «Είχα ακούσει τη γιατρό να ζητά από την άλλη νοσηλεύτρια να φέρει πάπια για τον Μαζωνάκη. Είναι πολύ σύνηθες. Νομίζω κάποια στιγμή διέκοψαν γιατί έσπασε η φλέβα, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη». Η μαρτυρία αυτή, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα, υπογραμμίζει τις φερόμενες επιπλοκές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης και αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Με πληροφορίες από: Reader