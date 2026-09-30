«Αυτό το κράτος στρίβει το μαχαίρι στη πληγή»: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για τα Τέμπη

Η σημερινή συνεδρίαση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, σχετικά με την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ολοκληρώθηκε με συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Οι μάρτυρες εξέφρασαν τη βαθιά τους οδύνη, κάνοντας λόγο για κρατική ευθύνη και αμέλεια. Παράλληλα, ζήτησαν δικαίωση και την τιμωρία όλων των υπευθύνων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών προσώπων, θέτοντας παράλληλα σοβαρά ερωτήματα για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Η οδύνη της μητέρας της Αφροδίτης Τσιώμα

Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις της μητέρας και της αδελφής της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση. Η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της Αφροδίτης, ξεκίνησε την κατάθεσή της με τη φράση «αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στον θάνατο, μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στη πληγή».

Δείχνοντας τη φωτογραφία της κόρης της στον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, αναφέρθηκε στο βράδυ του συμβάντος λέγοντας: «Δεν κάνατε την δουλειά σας, έπρεπε να παραιτηθείτε πριν, όχι μετά». Η κυρία Ανδρεάδου περιέγραψε πώς βίωσε τις πρώτες στιγμές μόλις διαπίστωσε ότι η κόρη της βρισκόταν στα τρένα που συγκρούστηκαν, καθώς και τη διαχείριση της απώλειας στη συνέχεια. «Ανοίγω την τηλεόραση και κατευθείαν βλέπω μια μάζα μπροστά μου. Σιγά σιγά αρχίζω να καταλαβαίνω ότι είναι το τρένο της Αφροδίτης», είπε χαρακτηριστικά.

«Φωνάζω ακόμα και τώρα το όνομα της Αφροδίτης δυνατά για να αισθάνομαι ότι είναι μέσα στο σπίτι. Κάηκε η Αφροδίτη, κάηκε η Εριέττα, κάηκαν όλα τα παιδιά. Προσευχόμουν κάθε μέρα και παρακαλούσα, Θεέ μου να μην κάηκε ζωντανή. Και μου στέλνουν ένα χαρτί ότι κάηκε ζωντανή και αρχίζουν τα ερωτήματα. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα; Δεν μας άφησαν να κάνουμε έρευνα», κατέθεσε η μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η μαρτυρία του επιζώντα Νίκου Ζήση

Στη δίκη κατέθεσε και ο Νίκος Ζήσης, σύζυγος της Αθηνάς Κατσάρα, ο οποίος επέβαινε μαζί της στο μοιραίο τρένο και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά. Περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές της σύγκρουσης: «Έσβησαν τα φώτα, ακούστηκε ένας κρότος. Εκτοξεύτηκα και βρέθηκα καρφωμένος σε μια λαμαρίνα. Άνοιξα τα μάτια μου και βρέθηκα σε μια ζώνη πολέμου».

Συνεχίζοντας την περιγραφή του, ο κ. Ζήσης ανέφερε: «Αριστερά μου υπήρχε μια μεγάλη φωτιά. Μια κοπέλα μού ζητούσε βοήθεια, “θα καώ, θα πάρω φωτιά”. Σερνόμουν πάνω από είκοσι λεπτά. Το μόνο που άκουγα ήταν “θα γίνει έκρηξη”, “απομακρυνθείτε”, “βοήθεια”, “θα καούμε ζωντανοί”». Οι πρώτες μέρες στο νοσοκομείο ήταν, όπως είπε, «εφιαλτικές».

Αναφερόμενος στον γιο του, που έμεινε ορφανός από τη μητέρα του, ο Νίκος Ζήσης δήλωσε: «Τι να πω σε αυτό το παιδί που ζητάει την μάνα του. Να μην ξαναζήσει κανένα παιδί αυτό που ζει το δικό μου. Να μπει το μαχαίρι ως το κόκκαλο να τιμωρηθούν όλοι τους. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο. Ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους».

Αιτήματα για δικαίωση και τιμωρία όλων των υπευθύνων

Νωρίτερα, στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, κατέθεσε ο πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, Διονύσης Γεωργιάδης. Οι καταθέσεις συνεχίστηκαν με άλλους συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι ζήτησαν την τιμωρία όλων των υπευθύνων.

Ο πατέρας της Ιφιγένειας Μήτσκα κατέθεσε: «Υπάρχουν άνθρωποι σε καίριες θέσεις που λένε και κάνουν ό,τι θέλουν και δεν δίνουν λόγο σε κανέναν. Ο κ. πρωθυπουργός έβγαλε το πόρισμα ότι πρόκειται για τραγικό ανθρώπινο λάθος. Θα μπορούσε να αποφευχθεί αν είχατε βάλει τη ριμάδα την τηλεδιοίκηση. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Γιατί έμεινε ο σιδηρόδρομος έτσι; Αν ήξερα ότι λειτουργεί έτσι ο σιδηρόδρομος δεν θα έβαζα ποτέ την Ιφιγένεια στο τρένο».

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κηδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας, το σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο. Με ενόχλησε η στάση του κράτους απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων. Υπήρξαν αιτήματα που δεν απαντήθηκαν».

Ερωτήματα για την έρευνα και την πυρόσφαιρα

Σημαντικά ερωτήματα τέθηκαν κατά τη διάρκεια των καταθέσεων σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας και τις συνθήκες της τραγωδίας. Η Κανέλλα Ανδρεάδου εξέφρασε την απορία της για τη δημιουργία της πυρόσφαιρας, δηλώνοντας: «Πώς δημιουργήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα; Δεν μας άφησαν να κάνουμε έρευνα».

Αντίστοιχα, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης ανέφερε: «Η ανάκριση πιστεύω θα έπρεπε να είχε δώσει μια απάντηση στο θέμα της πυρόσφαιρας. Θεωρώ ότι έκλεισε αιφνιδιαστικά». Η στάση του κράτους απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων και η έλλειψη απαντήσεων σε αιτήματα αποτέλεσαν επίσης σημεία προβληματισμού.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Οι καταθέσεις των συγγενών πρόκειται να συνεχιστούν και στην επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Στη σημερινή συνεδρίαση, εκτός από τη μητέρα και την αδελφή της Αφροδίτης Τσιώμα, κατέθεσαν επίσης οι γονείς, ο αδερφός και η γιαγιά της Αθηνάς Κατσάρα, καθώς και ο σύζυγός της, Νίκος Ζήσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki