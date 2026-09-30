Το Κρεμλίνο προειδοποιεί το ΝΑΤΟ για χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων, σε περίπτωση που η Συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα. Το Κρεμλίνο υπογράμμισε ότι οι προειδοποιήσεις αυτές αποσκοπούν στην υπενθύμιση σε «θερμοκέφαλους» στην Ευρώπη την κατάληξη που θα έχει η πολιτική που υιοθετούν. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την έντονη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες κατηγορούν τη Μόσχα ότι εντείνει έναν «υβριδικό πόλεμο» στην ήπειρο.

Η ρωσική προειδοποίηση για το Καλίνινγκραντ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, η Ρωσία προειδοποίησε το ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει στην χρήση όλων των μέσων, συμπεριλαμβανομένων και των πυρηνικών όπλων, εάν υπάρξει προσπάθεια απομόνωσης του Καλίνινγκραντ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία «λαμβάνει γνώση των δηλώσεων από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με σχέδια αποκλεισμού της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ» και τις θεωρεί «παράλογες».

Ο κ. Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «είναι απολύτως φυσικό οι διπλωμάτες μας να προσπαθούν να υπενθυμίσουν στους θερμοκέφαλους της Ευρώπης τα θεμελιώδη έγγραφά μας σχετικά με το θέμα αυτό». Η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει προς το ΝΑΤΟ ότι «είναι έτοιμη να αναπτύξει το σύνολο του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί το έδαφός της, αν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να απομονώσουν την περιοχή του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα μας».

Το έγγραφο της πρεσβείας στις Βρυξέλλες

Χθες, η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δημοσίευσε στην πλατφόρμα X ένα έγγραφο, στο οποίο η Ρωσία εξέφραζε την «ανησυχία» της για τις «προκλητικές ενέργειες» εκ μέρους του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Καλίνινγκραντ. Στο ίδιο έγγραφο, η Ρωσία τόνιζε ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε αυτές τις ενέργειες «με όλο της το οπλοστάσιο».

Το έγγραφο αυτό ανέφερε επίσης ότι στους κινδύνους που ελλοχεύουν περιλαμβάνεται η πιθανότητα «ρωσικών πληγμάτων κατά κέντρων λήψης αποφάσεων σε κράτη-μέλη της συμμαχίας, ήδη από την έναρξη της σύγκρουσης». Οι προειδοποιήσεις αυτές υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή και την αποφασιστικότητα της Ρωσίας να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Η αντίδραση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» της Ρωσίας, η οποία εμπεριέχεται στο κείμενο που απηύθυνε η Μόσχα στους αξιωματούχους της Συμμαχίας. Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, επιβεβαίωσε χθες ότι η Συμμαχία έλαβε το εν λόγω έγγραφο και ότι απάντησε σε αυτό.

Η κ. Χαρτ δήλωσε συγκεκριμένα: «Καταδικάζουμε έντονα την απειλή της προσφυγής στη (στρατιωτική) βία, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής». Η δήλωση αυτή αντανακλά την επίσημη θέση του ΝΑΤΟ απέναντι στις ρωσικές προειδοποιήσεις και την ανησυχία για την κλιμάκωση της ρητορικής.

Εκτιμήσεις από ευρωπαϊκούς και συμμαχικούς κύκλους

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος ευρωπαϊκής άμυνας δήλωσε ότι «είναι η πρώτη φορά από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου που η Ρωσία μάς απειλεί με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, αυτό είναι σοβαρό». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει το επίπεδο ανησυχίας που επικρατεί στους ευρωπαϊκούς κύκλους σχετικά με τη ρωσική στάση.

Από την πλευρά του, ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ τόνισε ότι «το ρωσικό έγγραφο αποτελεί απλώς άλλη μια ρωσική προσπάθεια εκφοβισμού των Ευρωπαίων». Ο ίδιος διπλωμάτης πρόσθεσε ότι «η απάντηση του ΝΑΤΟ είναι σταθερή και υπεύθυνη» και επιβεβαίωσε ότι η Συμμαχία «δεν θα πτοηθεί στην απόφασή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία».

Κλιμάκωση της έντασης και «υβριδικός πόλεμος»

Οι προειδοποιήσεις αυτές αναδεικνύουν την έντονη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών χωρών. Οι ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν τη Μόσχα ότι εντείνει έναν «υβριδικό πόλεμο» στην ήπειρο, μέσω ενεργειών όπως δολιοφθορές και εμπρησμοί. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα αυξημένης ανησυχίας και αβεβαιότητας στις διεθνείς σχέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki