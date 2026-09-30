Η ιδιωτική κλινική της Θέρμης σφραγίστηκε: Καταγγελίες για εγκατάλειψη ασθενών και τριτοκοσμικές συνθήκες

Λουκέτο μπήκε σε ιδιωτική κλινική που βρίσκεται στη Θέρμη, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με μία άλλη κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία είχε εντοπιστεί παράνομο ογκολογικό τμήμα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, οι ασθενείς στην κλινική της Θέρμης φέρεται να ήταν παρατημένοι, χωρίς να τους παρέχεται η απαραίτητη υγιεινή, ενώ άφηναν τα έντομα να τους τσιμπούν. Οι καταγγελίες μιλούν για ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μεταφέρονταν για να πεθάνουν γρηγορότερα, αντί να λάβουν φροντίδα για την ανάρρωσή τους.

Το λουκέτο και οι πρώτες καταγγελίες

Η κλινική της Θέρμης, η οποία πλέον σφραγίστηκε, αποτελεί μέρος ενός ομίλου που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Πρόκειται για τον ίδιο όμιλο στον οποίο ανήκει και η κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Οι μαρτυρίες που αφορούν τη συγκεκριμένη μονάδα στη Θέρμη είναι ιδιαίτερα σοκαριστικές, περιγράφοντας συνθήκες εγκατάλειψης.

Όπως αναφέρουν οι καταγγελίες, οι ασθενείς δεν λάμβαναν την απαιτούμενη φροντίδα, ενώ δεν τους έκαναν μπάνιο. Επιπλέον, γινόταν λόγος για έντομα που τσιμπούσαν τους νοσηλευόμενους, γεγονός που επιδεινώνει την εικόνα των συνθηκών που επικρατούσαν εντός της κλινικής.

Η μαρτυρία του Αριστείδη Μεϊμάρογλου

Ο Αριστείδης Μεϊμάρογλου, του οποίου η τετραπληγική μητέρα νοσηλεύτηκε στην ιδιωτική κλινική της Θέρμης, περιέγραψε ένα περιβάλλον που δεν προοριζόταν για ανάρρωση. Ο ίδιος δήλωσε πως οι άνθρωποι μεταφέρονταν εκεί για να πεθάνουν και όχι για να γίνουν καλύτερα. Οι συνθήκες στον χώρο νοσηλείας χαρακτηρίστηκαν από τον κ. Μεϊμάρογλου ως τριτοκοσμικές.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι ασθενείς δεν ελέγχονταν επαρκώς, ενώ το κλιματιστικό δεν λειτουργούσε. Λόγω της περιοχής, υπήρχαν μύγες και κουνούπια μέσα στον θάλαμο, καθώς τα παράθυρα ήταν τόσο βρώμικα που δεν μπορούσε κανείς να δει απέξω και δεν υπήρχαν σίτες. Η μητέρα του είχε τσιμπηθεί από κουνούπια σε όλο της το σώμα, ενώ της ήταν πολύ δύσκολο να κουνήσει τα χέρια της για να ξυθεί. Ο κ. Μεϊμάρογλου εξέφρασε τη λύπη του βλέποντας τον άνθρωπό του παρατημένο, τονίζοντας ότι δεν επρόκειτο για μια κλινική που προσπαθούσε να κάνει τους ασθενείς καλύτερα, αλλά να τους «πεθάνουν πιο γρήγορα».

Συνθήκες νοσηλείας και ελλείψεις

Ο Αριστείδης Μεϊμάρογλου πρόσθεσε ότι η μητέρα του, παρόλο που ήταν τετραπληγική και δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν την τάιζαν. Επίσης, περιέγραψε μια επικίνδυνη πρακτική σχετικά με την τραχειοστομία της μητέρας του. Της έκαναν αναρροφήσεις με το ίδιο σωληνάκι, το οποίο απλώς το ξέπλεναν στο νερό, μία ενέργεια που θα μπορούσε να την αρρωστήσει σε βαθμό να φύγει πρόωρα. Όταν ζήτησε να αλλάξουν το σωληνάκι, του απάντησαν ότι θα το χρεώσουν.

Το φαγητό της μητέρας του αφήνονταν μπροστά της, σαν να μπορούσε να φάει μόνη της. Ο θάλαμος, όπως περιέγραψε, μύριζε άσχημα, υποδηλώνοντας ότι οι ασθενείς δεν έκαναν μπάνιο. Ο κ. Μεϊμάρογλου απηύθυνε έκκληση στους ανθρώπους να μην πηγαίνουν τους δικούς τους εκεί, αν τους αγαπούν. Μετά από δέκα ημέρες νοσηλείας, ο ίδιος πήρε τη μητέρα του και την μετέφερε σε άλλη κλινική, εκτός Θεσσαλονίκης.

Η εικόνα της κλινικής και η υποστελέχωση

Οι συνθήκες αυτές έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα της ρεσεψιόν της κλινικής. Ο κ. Μεϊμάρογλου ανέφερε ότι με το που έμπαινε κανείς μέσα, έβλεπε έναν «πάρα πολύ ωραίο ανακαινισμένο χώρο», ο οποίος λειτουργούσε ως βιτρίνα. Ωστόσο, μόλις άνοιγαν οι πόρτες και έμπαινε κανείς στις κλίνες, η εικόνα άλλαζε δραματικά, με τον ίδιο να σκέφτεται ότι τα δημόσια νοσοκομεία ήταν «μια χαρά μπροστά σε αυτό».

Στην κλινική υπήρχε μόνο ένας νοσηλευτής για 30-40 ασθενείς. Όταν ο κ. Μεϊμάρογλου ρώτησε τον γιατρό γιατί υπήρχε μόνο ένας νοσηλευτής, δεδομένων των χρημάτων που λάμβαναν, η απάντηση που έλαβε ήταν «δε θα μας μάθετε εσείς πως να δουλεύουμε την εταιρία».

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Την κατάσταση υποστελέχωσης επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, Γιώργος Μπαλιόζοςγλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο η κλινική της Θέρμης όσο και η κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη ήταν υποστελεχωμένες. Οι θέσεις καλύπτονταν κατά κύριο λόγο από πρακτικάριους και βοηθούς νοσηλευτών.

Ο κ. Μπαλιόζοςγλου τόνισε ότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός θέσεων προϊσταμένων και θέσεων ευθύνης που να απαιτούν πτυχίο νοσηλευτικής. Οι πρακτικάριοι και οι βοηθοί νοσηλευτών, σύμφωνα με τον νόμο, δεν θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι βάρδιας. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των κλινικών επικαλούνταν συνεχώς ότι δεν μπορούσαν να βρουν το κατάλληλο προσωπικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki