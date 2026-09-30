Ένα σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο σχολικό συγκρότημα του Μαρασλείου, όπου ένας μαθητής τραυματίστηκε από τζάμι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Το περιστατικό οδήγησε στην εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να του γίνουν 13 ράμματα. Το συμβάν αναδεικνύει εκ νέου τα προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Το ατύχημα και ο τραυματισμός του μαθητή

Ο μαθητής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Α’ Συλλόγου Αθηνών, έπεσε πάνω σε έναν υαλοπίνακα παλαιού τύπου την ώρα που έπαιζε, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Το τζάμι έσπασε σε μεγάλα και αιχμηρά κομμάτια, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού.

Μετά τον τραυματισμό του, ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στην τοποθέτηση 13 ραμμάτων για την αποκατάσταση των τραυμάτων του. Η ανάγκη για άμεση ιατρική περίθαλψη υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης που προέκυψε από την πτώση του μαθητή.

Οι προειδοποιήσεις και η κατάσταση των εγκαταστάσεων

Το ατύχημα αυτό δεν ήταν απρόβλεπτο, καθώς, όπως αναφέρεται, υπήρχαν προειδοποιήσεις από τους γονείς σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών καταγγέλλει ότι οι υαλοπίνακες του συγκροτήματος είναι παλαιάς τεχνολογίας και δεν είναι κατάλληλοι για σχολικό περιβάλλον.

Στο συγκρότημα του Μαρασλείου συστεγάζονται τα Πειραματικά Δημοτικά και το 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι οι υαλοπίνακες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ειδικές προστατευτικές μεμβράνες, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την παρουσία τους σε χώρους όπου κινούνται καθημερινά παιδιά.

Προηγούμενα περιστατικά στο σχολικό συγκρότημα

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι ο πρόσφατος τραυματισμός του μαθητή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταγραφεί και άλλα προβλήματα που, σύμφωνα με τους ίδιους, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο σχολικό συγκρότημα.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2024, είχε σημειωθεί πτώση δομικών υλικών ακριβώς στην είσοδο του 10ου Ειδικού Σχολείου. Αυτό το περιστατικό είχε ως συνέπεια την αναστολή της λειτουργίας ολόκληρου του συγκροτήματος για ένα διάστημα δύο εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Ένα άλλο περιστατικό που καταγράφηκε ήταν τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ένα φωτιστικό φθορίου έπεσε πάνω σε μαθητικά θρανία, προκαλώντας ανησυχία. Πιο πρόσφατα, αναφέρθηκαν επίσης η αποκόλληση ενός ολόκληρου παραθυρόφυλλου, καθώς και η ύπαρξη σπασμένων υαλοπινάκων, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, παρέμειναν ακάλυπτοι για μήνες, αυξάνοντας τους κινδύνους.

Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για ασφάλεια

Λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά των περιστατικών και τον πρόσφατο τραυματισμό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ζητά άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, απευθύνει έκκληση στο υπουργείο Παιδείας, στον Δήμο Αθηναίων, καθώς και στον ιδιώτη που έχει αναλάβει την ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος, για την επίλυση των προβλημάτων ασφάλειας.

Μεταξύ των αιτημάτων του Συλλόγου είναι η άμεση τοποθέτηση ειδικών μεμβρανών ασφαλείας σε όλους τους υαλοπίνακες του συγκροτήματος. Επιπλέον, ζητείται η διενέργεια ενός πλήρους τεχνικού ελέγχου σε όλα τα κουφώματα των κτιρίων. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ζητούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ουσιαστικού προγράμματος συντήρησης για όλες τις σχολικές εγκαταστάσεις, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω ατυχημάτων στο μέλλον και τη διασφάλιση της ασφάλειας μαθητών και προσωπικού.

Με πληροφορίες από: Reader