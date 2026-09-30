Στην εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι», η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση του ξυλοδαρμού νηπιαγωγού στα Άνω Λιόσια, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για το μήνυμα που δίνεται στο παιδί. Η παρουσιάστρια σχολίασε το βίντεο της επίθεσης που προβλήθηκε από το Mega, χαρακτηρίζοντάς το «πάρα πολύ σοκαριστικό». Παράλληλα με τα τηλεοπτικά της σχόλια, η Σίσσυ Χρηστίδου απασχόλησε πρόσφατα την επικαιρότητα και με την προσωπική της ζωή, καθώς δημοσιεύθηκαν οι πρώτες κοινές φωτογραφίες της με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο από ταξίδι τους στους Παξούς.

Η τοποθέτηση της Σίσσυς Χρηστίδου για τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού

Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι» με το θέμα του ξυλοδαρμού της νηπιαγωγού που έλαβε χώρα στα Άνω Λιόσια. Η παρουσιάστρια, μαζί με τους συνεργάτες της, σχολίασε εκτενώς το βίντεο της επίθεσης, το οποίο είχε έρθει στη δημοσιότητα μέσω του Mega. Η ίδια δήλωσε αρχικά ότι «είναι εξίσου σοκαριστικό με το πρώτο βίντεο», προσθέτοντας πως «αυτή η υπόθεση σοκάρει και από τις δύο πλευρές».

Η παρουσιάστρια περιέγραψε την επίθεση ως «πάρα πολύ βίαιη». Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η νηπιαγωγός προσπάθησε να ηρεμήσει τον δράστη, λέγοντάς του ότι «δεν χτυπάω». Ο πατέρας του παιδιού ισχυρίστηκε ότι η νηπιαγωγός χτύπησε το παιδί, ωστόσο η Σίσσυ Χρηστίδου υπογράμμισε ότι «κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από το βίντεο».

Οι δηλώσεις του πατέρα και του θείου και το μήνυμα στο παιδί

Στην εκπομπή προβλήθηκαν και οι δηλώσεις του πατέρα του 4χρονου παιδιού στο Mega, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έριξε δύο χαστούκια στη νηπιαγωγό. Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε τις πράξεις του πατέρα με τη φράση «όλα λάθος», εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία της με τη συμπεριφορά του.

Η παρουσιάστρια εστίασε σε αυτό που θεωρεί το «πραγματικό και μεγαλύτερο πρόβλημα». Όπως τόνισε, το μήνυμα που δίνει η οικογένεια στο 4χρονο παιδί είναι ότι «η οικογένεια επιτέθηκε μετά στη δασκάλα, ότι τη χτύπησε και ότι την έστειλε στο νοσοκομείο ο πατέρας». Κατά τη γνώμη της, «από εκεί περνάει ένα μήνυμα ακόμα πιο βαρύ στο παιδί», καθώς «η βία δεν αντιμετωπίζεται με βία». Το βίντεο της επίθεσης χαρακτηρίστηκε εκ νέου ως «πάρα πολύ σοκαριστικό».

Επιπλέον, ο θείος της 4χρονης, μιλώντας επίσης στο Mega, έκανε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν ήμουν στη θέση του αδερφού μου, θα την είχα τσιμεντώσει, δεν θα της έριχνα απλά ένα χαστούκι». Η Σίσσυ Χρηστίδου αρνήθηκε να σχολιάσει αυτή τη δήλωση, απαντώντας απλά: «Δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσουμε αυτό».

Κοινές φωτογραφίες με τον Στέφανο Νεδέλκο στους Παξούς

Πέρα από τις τοποθετήσεις της για κοινωνικά ζητήματα, η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για την προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια φέρεται να διατηρεί σχέση τους τελευταίους μήνες με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, με τους δύο τους να αποφεύγουν σταθερά τα φώτα της δημοσιότητας. Παρόλα αυτά, δεν κρύβονται, όπως φάνηκε από την πρόσφατη απόδρασή τους.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε τους Παξούς και απαθανατίστηκε μετά από μια ημερήσια απόδραση με φουσκωτό σκάφος. Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες τους δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «ΟΚ!» και προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου από την εκπομπή «Happy Day». Στις φωτογραφίες, η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος κινούνται χωρίς διάθεση να τραβήξουν τα βλέμματα, απολαμβάνοντας τον χρόνο τους μακριά από την Αθήνα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το προφίλ του Στέφανου Νεδέλκου και η σχέση του ζευγαριού

Ο Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε σχέση με τη Σίσσυ Χρηστίδου τους τελευταίους μήνες, είναι 35 ετών και διατηρεί τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα. Από τις αναρτήσεις του, προκύπτει ότι λατρεύει τον αθλητισμό και τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του. Επίσης, παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού, όταν το επιτρέπει το πρόγραμμά του.

Ο Στέφανος Νεδέλκος έχει ύψος 2,01 μέτρα και είναι πρώην μπασκετμπολίστας. Διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που φαίνεται να ταιριάζει με την επιλογή του ζευγαριού να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η φημολογούμενη σχέση τους έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούλιο, όταν η Σίσσυ Χρηστίδου είχε βρεθεί στην Κέρκυρα. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026, η παρουσιάστρια επισκέφθηκε ένα από τα καταστήματα του Στέφανου Νεδέλκου στην Κέρκυρα και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε εικόνες από τις διακοπές της.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit