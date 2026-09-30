Ο καταξιωμένος ηθοποιός Νικήτας Τσακίρογλου προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη. Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο κ. Τσακίρογλου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία βρίσκεται σε κατατονία λόγω έλλειψης κινητικότητας, εξαιτίας αυτοάνοσου προβλήματος νευρικής φύσεως. Παρά τις προκλήσεις, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της υγείας της, τονίζοντας τη στήριξη της οικογένειάς τους.

Η επιστροφή του Νικήτα Τσακίρογλου στο θέατρο

Ο Νικήτας Τσακίρογλου ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι με το έργο του Ίψεν «Ρόσμερσχολμ». Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά, θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο στο Θέατρο Τέχνης, σηματοδοτώντας την πρώτη θεατρική εμφάνιση του ηθοποιού μετά από μια μακρά περίοδο αποχής από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Ο ίδιος ο ηθοποιός απέδωσε την αποχή του από το θέατρο σε δύο βασικούς λόγους: στην ηλικία του, αλλά και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η σύζυγός του, Χρυσούλα Διαβάτη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος», υπογραμμίζοντας την αμοιβαία ανάγκη για στήριξη αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη

Για τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η σύζυγός του, Χρυσούλα Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, δίνοντας νεότερα για την εξέλιξη της υγείας της αλλά και για το πώς διαμορφώνεται πλέον η καθημερινότητά τους. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ο οποίος στέκεται αδιάλειπτα στο πλευρό της, αναφέρθηκε στη μεγάλη αυτή δοκιμασία, επισημαίνοντας την αμοιβαία ανάγκη για στήριξη αυτή τη χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Νικήτας Τσακίρογλου, η κατάσταση της αγαπημένης ηθοποιού παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. «Πάει καλύτερα», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η ανάρρωσή της δεν είναι τόσο γρήγορη όσο θα ήθελε. Παρά τη βελτίωση, οι δυσκολίες παραμένουν στην καθημερινότητα της συζύγου του.

Η «κατατονία λόγω έλλειψης κινητικότητας»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου αναφέρθηκε αναλυτικά στις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Χρυσούλα Διαβάτη. Εξήγησε ότι μπορούν να επικοινωνούν και να συνεννοούνται για κάποια πράγματα που επιθυμεί η ίδια. Ωστόσο, η περιορισμένη κινητικότητά της επηρεάζει σημαντικά την κατάστασή της, καθώς «βρίσκεται σε μια κατατονία λόγω έλλειψης κινητικότητας».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «δύσκολα τα πράγματα», περιγράφοντας την εικόνα της καθημερινότητάς της. Επίσης, εξήγησε τη φύση της πάθησης, αναφέροντας ότι «τα αυτοάνοσα συμβαίνουν απότομα, ιδιαίτερα αυτά που είναι νευρικής φύσεως», δίνοντας μια εικόνα για την αιφνίδια εκδήλωση του προβλήματος υγείας.

Η στήριξη της οικογένειας και η θέληση για ζωή

Για την καθημερινή φροντίδα της Χρυσούλας Διαβάτη, υπάρχει πλέον εξειδικευμένη βοήθεια στο σπίτι. Ο Νικήτας Τσακίρογλου δήλωσε: «Έχουμε έναν άνθρωπο που τη φροντίζει για κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ». Παράλληλα, καθοριστικός είναι και ο ρόλος της κόρης τους, Μαρίας, η οποία βοηθά τους γονείς της σε πρακτικά ζητήματα και συνδράμει ενεργά στα διαδικαστικά.

Παρά τις δυσκολίες, ο σπουδαίος πρωταγωνιστής διατηρεί την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της περιπέτειας αυτής. Μετέφερε τη θέληση της αγαπημένης ηθοποιού να γίνει καλά, τονίζοντας ότι «δεν της λείπει η δουλειά της, θέλει να γίνει καλά». Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο», υπογραμμίζοντας τη δύναμη ψυχής της Χρυσούλας Διαβάτη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Topontiki