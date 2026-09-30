Ακρωτηρίασαν το υγιές πόδι 74χρονης στις ΗΠΑ, έχασε και το δεύτερο

Μια 74χρονη γυναίκα στο Οχάιο των ΗΠΑ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά νοσοκομείου, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί ακρωτηρίασαν το λάθος πόδι κατά την διάρκεια επέμβασης. Συγκεκριμένα, ενώ είχε συναινέσει στον ακρωτηριασμό του δεξιού της ποδιού, οι χειρούργοι αφαίρεσαν το αριστερό.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα, τέσσερις μήνες αργότερα, να χρειαστεί να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο για την αφαίρεση και του άλλου κάτω άκρου. Η γυναίκα ζητά αποζημίωση για τις σοβαρές συνέπειες που υπέστη.

Το ιατρικό λάθος που οδήγησε σε διπλό ακρωτηριασμό

Η Σάρον Τζακς είχε εισαχθεί στο Selby General Hospital, που βρίσκεται στο Οχάιο, τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο σκοπός της εισαγωγής της ήταν να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του δεξιού της ποδιού, μια επέμβαση που είχε προταθεί από γιατρό στο πλαίσιο της θεραπείας της για ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, μια μορφή καρκίνου του δέρματος.

Σύμφωνα με την μήνυση που κατέθεσε, η 74χρονη είχε δώσει την συγκατάθεσή της αποκλειστικά για επέμβαση στο δεξί κάτω άκρο. Ποτέ δεν είχε συναινέσει στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού. Παρά την προετοιμασία αυτή, οι χειρουργοί προχώρησαν στην αφαίρεση του αριστερού άκρου.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι ισχυρισμοί

Η αγωγή της Σάρον Τζακς στρέφεται κατά του Selby General Hospital και κάνει λόγο για «πλήρη αποτυχία βασικών διαδικασιών ασφαλείας». Ο δικηγόρος της, Μπραντ Λέιν, υποστηρίζει ότι πριν από τέτοιες επεμβάσεις, οι χειρουργικές ομάδες είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν ελέγχους, γνωστούς ως «time outs».

Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως στόχο να επιβεβαιώνουν την σωστή επέμβαση και το σωστό σημείο του σώματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο, η συγκεκριμένη χειρουργική ομάδα πραγματοποίησε δύο τέτοιους ελέγχους, αλλά τελικά ακρωτηρίασε το αριστερό πόδι αντί για το δεξί.

Η παράλειψη των διαδικασιών ασφαλείας

Όπως αναφέρεται στην μήνυση, το πόδι που επρόκειτο να αφαιρεθεί είχε επισημανθεί πριν από την επέμβαση. Αυτή η διαδικασία επισήμανσης αποτελεί μέρος των πρωτοκόλλων ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Παρά την ύπαρξη αυτής της προετοιμασίας και τους δύο υποχρεωτικούς ελέγχους, οι χειρουργοί προχώρησαν στην αφαίρεση του λάθος άκρου. Η συνέπεια αυτού του λάθους ήταν να ακρωτηριαστεί και το δεξί της πόδι, τέσσερις μήνες μετά την αρχική επέμβαση, σε ένα διαφορετικό νοσοκομείο.

Οι σοβαρές συνέπειες για την ασθενή

Η 74χρονη γυναίκα, σύμφωνα με την μήνυση, υπέστη σοβαρές συνέπειες από το ιατρικό λάθος. Αυτές περιλαμβάνουν σωματικό τραυματισμό, μόνιμη αναπηρία, καθώς και πόνο και ταλαιπωρία. Επιπλέον, αναφέρεται ψυχολογική επιβάρυνση και ταπείνωση.

Η αγωγή τονίζει επίσης την απώλεια ποιότητας ζωής που βιώνει η Σάρον Τζακς, καθώς και τα σημαντικά ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από το περιστατικό και τις επακόλουθες επεμβάσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητείται αποζημίωση.

Η θέση του νοσοκομείου

Το Selby General Hospital, σε δήλωσή του προς το WBNS-TV, αναγνώρισε ότι «οι προβλεπόμενες διαδικασίες του χειρουργείου δεν ακολουθήθηκαν». Το νοσοκομείο πρόσθεσε ότι τα μέλη του ιατρικού προσωπικού που ήταν υπεύθυνα για το περιστατικό δεν εργάζονται πλέον στις συγκεκριμένες θέσεις.

Στην ίδια δήλωση, το νοσοκομείο ανέφερε: «Λυπούμαστε βαθιά για ό,τι συνέβη και η ομάδα μας συνεχίζει να έχει την ασθενή και την οικογένειά της στις προσευχές της». Η δήλωση αυτή αποτελεί την επίσημη θέση του νοσηλευτικού ιδρύματος σχετικά με το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta