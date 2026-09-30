Ηλιούπολη: Κατέληξε η 50χρονη διευθύντρια που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

Η εκπαιδευτική κοινότητα της Ηλιούπολης βυθίστηκε στο πένθος μετά την είδηση του θανάτου της 50χρονης διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου της περιοχής. Η άτυχη γυναίκα είχε υποστεί ανακοπή το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, έξω από ένα δημοτικό σχολείο. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των περαστικών, του νοσηλευτή και των διασωστών του ΕΚΑΒ, καθώς και τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί στον «Ερυθρό Σταυρό», η κατάστασή της παρέμεινε κρίσιμη και τελικά κατέληξε.

Το περιστατικό στην Ηλιούπολη

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο της 50χρονης διευθύντριας σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Η γυναίκα, η οποία υπηρετούσε ως διευθύντρια στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, κατέρρευσε ξαφνικά στον δρόμο.

Η ανακοπή την βρήκε έξω από ένα δημοτικό σχολείο της περιοχής, προκαλώντας άμεσα την ανησυχία των παρευρισκομένων. Η κατάρρευση της 50χρονης ήταν αιφνίδια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική βοήθεια.

Άμεση κινητοποίηση και διακομιδή

Μετά την κατάρρευση της διευθύντριας, η ανταπόκριση των παρευρισκομένων ήταν άμεση. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας νοσηλευτής που βρισκόταν στο δημοτικό σχολείο της περιοχής παρενέβη επίσης αμέσως για να βοηθήσει.

Ακολούθησε η κινητοποίηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της 50χρονης προς το νοσοκομείο, σε μια προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή.

Η μάχη στον «Ερυθρό Σταυρό»

Η 50χρονη διευθύντρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ερυθρό Σταυρό». Η κατάστασή της χαρακτηριζόταν ως κρίσιμη από την πρώτη στιγμή. Κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν παρουσίαζε ζωτικά σημεία, γεγονός που υπογράμμιζε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Παρά την αρχική αυτή εικόνα, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν, δίνοντας μια πρώτη ελπίδα. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες και τη σοβαρή μάχη που δόθηκε για τη σταθεροποίησή της, η κατάσταση της υγείας της γυναίκας παρέμεινε εξαιρετικά κρίσιμη.

Τελικά, παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να την κρατήσουν στη ζωή, η 50χρονη διευθύντρια υπέκυψε. Η μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της δεν απέδωσε καρπούς, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Το πένθος στην εκπαιδευτική κοινότητα

Η είδηση του θανάτου της 50χρονης διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης βύθισε στο πένθος την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα. Η απώλεια μιας τόσο ενεργού μέλους της σχολικής ζωής προκάλεσε θλίψη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η διευθύντρια ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου και η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η θλίψη είναι διάχυτη σε όλη την Ηλιούπολη, καθώς η εκπαιδευτική κοινότητα θρηνεί για την απώλεια της συναδέλφου και διευθύντριας.

Οι συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ανακοπή της 50χρονης διευθύντριας παραμένουν προς το παρόν υπό διερεύνηση. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό γεγονός.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Η διερεύνηση θα προσπαθήσει να ρίξει φως στα αίτια της ανακοπής, αν και η τελική έκβαση ήταν δυστυχώς μη αναστρέψιμη.

Με πληροφορίες από: Reader