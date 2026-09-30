Η METLEN και το Σ.Κ.Ε.Π. άφησαν αποτύπωμα σε 84 σχολεία με πρόγραμμα συμπερίληψης

Η METLEN, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαίωσε την έμπρακτη δέσμευσή της στη συμπερίληψη, υποστηρίζοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία του Σ.Κ.Ε.Π., με τίτλο «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο». Κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026, συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π., τόσο με όσο και χωρίς αναπηρία, πραγματοποίησαν συνολικά 120 ομιλίες σε 84 σχολεία. Οι δράσεις αυτές έλαβαν χώρα σε περιοχές της Αττικής, της Λαμίας και της Τρίπολης, φτάνοντας σε 6.063 μαθητές και μαθήτριες.

Η φετινή υλοποίηση του προγράμματος αναπτύχθηκε γύρω από τρεις βασικούς άξονες, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή νοοτροπίας σε θέματα αναπηρίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι δράσεις περιλάμβαναν ανοιχτούς διαλόγους, βιωματικές συναντήσεις και εξειδικευμένα εργαστήρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε σχολικής βαθμίδας.

Ο άξονας «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» στην Αττική

Στο πλαίσιο του άξονα «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» στην Αττική, πραγματοποιήθηκαν ανοιχτοί διάλογοι και βιωματικές συναντήσεις. Μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με ομιλητές και εμψυχωτές με αναπηρία. Οι συναντήσεις αυτές κάλυψαν ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, από τη Νέα Ερυθραία και την Κηφισιά έως τον Πειραιά και τα Σπάτα.

Κάθε δίωρο ανά τάξη επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα, η αποδόμηση στερεοτύπων και η κοινωνική δικαιοσύνη. Η προσέγγιση βασίστηκε σε αυθεντικές μαρτυρίες και εποικοδομητικό διάλογο. Παράλληλα, μέσω διαδικτυακών συναντήσεων, το πρόγραμμα επεκτάθηκε και σε σχολεία εκτός Αττικής, όπως το Γυμνάσιο Τυρού και το 4ο Γυμνάσιο Βόλου, καθώς και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίας Παρασκευής, απευθυνόμενο σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Η «Εβδομάδα Συμπερίληψης: Ένα Σχολείο για Όλους»

Μια νέα δράση που εφαρμόστηκε φέτος για πρώτη φορά ήταν η «Εβδομάδα Συμπερίληψης: Ένα Σχολείο για Όλους». Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από αίτημα των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζήτησαν μια πιο διαρκή παρέμβαση σε σχέση με μια δίωρη επίσκεψη. Η δράση εφαρμόστηκε σε 5 σχολεία όλων των βαθμίδων, με στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας σε επίπεδο ολόκληρης της σχολικής μονάδας.

Για μία ολόκληρη εβδομάδα, όλες οι τάξεις του σχολείου, και όχι ένα μεμονωμένο τμήμα, συμμετείχαν σε πρόγραμμα βιωματικών εργαστηρίων. Η συνεργασία με τους Σκύλους Οδηγούς Ελλάδας υπήρξε καθοριστική, καθώς τα 5 σχολεία συμμετείχαν σε εργαστήρια συμπεριληπτικής νοοτροπίας. Ένα από αυτά ήταν το Inclusive Design Challenge, όπου οι μαθητές εξέτασαν την προσβασιμότητα του σχολείου τους και έμαναν την έννοια του καθολικού σχεδιασμού. Επιπλέον, μέσα από ασκήσεις θεατρικού αυτοσχεδιασμού, οι μαθητές μπήκαν στη θέση συμμαθητών τους με διαφορετικές ανάγκες, αντιμετωπίζοντας εμπόδια που συνήθως δεν πρόσεχαν.

Ειδικές δράσεις σε σχολεία της Αττικής

Στο Γυμνάσιο Κερατέας, η εβδομάδα συμπερίληψης ξεκίνησε με τη δράση «Σπάμε τα Στερεότυπα» και ολοκληρώθηκε με την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους. Την ταινία αυτή έγραψαν και γύρισαν οι ίδιοι οι μαθητές, με τίτλο «Μια θέση στον κύκλο». Στο 2ο Γυμνάσιο Βριλησσίων, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της αναπηρίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η συζήτηση αυτή ανέδειξε το φαινόμενο του «inspirational porn», δηλαδή τη συνήθεια να παρουσιάζεται ένα άτομο με αναπηρία ως «πηγή έμπνευσης» απλώς επειδή εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες.

Στο νηπιαγωγείο, οι μαθητές δημιούργησαν τη δική τους διασκευή της Κοκκινοσκουφίτσας, με θέμα «σε έναν κόσμο συμπεριληπτικό». Παράλληλα, στο 4ο Δημοτικό Ιλίου, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με έναν σκύλο-συνοδό και να κατανοήσουν την καθημερινότητα ενός ατόμου με προβλήματα όρασης. Στα Εκπαιδευτήρια Καντά, η εβδομάδα οργανώθηκε γύρω από τα ίδια εργαστήρια, τα οποία προσαρμόστηκαν ειδικά στην ηλικία των μαθητών του σχολείου. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν με ξεχωριστές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης που απευθύνονταν σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Θετικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση του προγράμματος

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, στο οποίο απάντησαν 64 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, το 95% των εκπαιδευτικών βαθμολόγησε το πρόγραμμα με 5 στα 5, χαρακτηρίζοντάς το ως «πολύ χρήσιμο». Επίσης, το 100% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι θα το συνιστούσε ανεπιφύλακτα σε συναδέλφους του.

Το ίδιο ποσοστό, δηλαδή το 100%, κατέγραψε βελτίωση στην κατανόηση της διαφορετικότητας από τους μαθητές. Ένα ποσοστό 53% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι οι αλλαγές που παρατήρησαν δεν θα είχαν συμβεί χωρίς τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Επιπλέον, το 69% αναμένει ότι η επίδραση του προγράμματος θα διαρκέσει για περισσότερα από πέντε χρόνια. Μία εκπαιδευτικός σημείωσε χαρακτηριστικά: «Άρχισα να βλέπω μέσα από τα μάτια του άλλου και να αναγνωρίζω τα δικαιώματά του». Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ιδιαίτερης αξίας για τη METLEN, εντάσσοντας την υποστήριξη της συμπερίληψης στις βασικές της αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit