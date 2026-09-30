Ντέλε Άλι: Ισόβιος αποκλεισμός από σούπερ μάρκετ λόγω κλοπών

Ο Ντέλε Άλι, ο άλλοτε παίκτης της Τότεναμ και της Έβερτον, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι έχει αποκλειστεί ισόβια από μια πολύ γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Αγγλία. Ο λόγος του αποκλεισμού, όπως εξήγησε ο ίδιος, ήταν οι συνεχείς κλοπές από τα καταστήματα αυτά κατά την παιδική του ηλικία. Αυτή η εξομολόγηση έρχεται να επιβεβαιώσει την τάση του Άγγλου διεθνή να μιλάει πάντα χωρίς φίλτρα.

Η αποκάλυψη του Άγγλου διεθνή

Ο Ντέλε Άλι, γνωστός για την ειλικρίνειά του, δεν δίστασε να αποκαλύψει ένα προσωπικό του βίωμα που αφορά την παιδική του ηλικία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν του επιτρέπεται πλέον η είσοδος σε συγκεκριμένα καταστήματα της αλυσίδας Tesco, μιας από τις μεγαλύτερες στην Αγγλία. Ο ισόβιος αυτός αποκλεισμός αποτελεί συνέπεια των πράξεών του ως παιδί.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε στο πλαίσιο μιας συνέντευξης, όπου ο Άλι μοιράστηκε λεπτομέρειες για το παρελθόν του. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έκλεβα συνεχώς από εκεί. Τα πάντα, φίλε», περιγράφοντας την έκταση των κλοπών που τον οδήγησαν σε αυτή την απαγόρευση.

Δύσκολα παιδικά χρόνια και οι συνέπειες

Δεν είναι μυστικό ότι ο Άγγλος διεθνής ποδοσφαιριστής βίωσε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Οι συνθήκες αυτές, όπως ο ίδιος υπαινίχθηκε, τον οδήγησαν σε λάθος αποφάσεις κατά την περίοδο που ήταν μικρός. Οι κλοπές από τα σούπερ μάρκετ ήταν μία από αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είχαν μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην παιδική του ηλικία διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον όπου η επιβίωση και οι ανάγκες τον ώθησαν σε ενέργειες που πλέον αναγνωρίζει. Η εξομολόγηση του αυτή ρίχνει φως σε μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του, πέρα από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Το απρόσμενο περιστατικό στην προπόνηση

Ο Ντέλε Άλι περιέγραψε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που κατέστησε σαφή την απαγόρευσή του. Κάποια στιγμή, ενώ πήγαινε στην προπόνηση με το αυτοκίνητο, οι άνθρωποι που τον συνόδευαν του ζήτησαν να πεταχτεί μέχρι το κατάστημα της Tesco για να αγοράσει αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά για την ομάδα. Συγκεκριμένα, του ζητήθηκαν Powerade και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην προπόνηση.

Ο Άλι, καθισμένος στο πίσω κάθισμα, προσπαθούσε να δείχνει ήσυχος και «σαν καλό παιδί», όπως είπε ο ίδιος. Η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη όταν του έδωσαν χρήματα και του ζήτησαν να αγοράσει Lucozade. Παρέμενε στη θέση του, γεγονός που προκάλεσε την απορία των συνοδών του.

«Έχω αποκλειστεί ισόβια»

Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί του τον κοίταξαν ξανά και τον ρώτησαν αν μπορούσε να πάει να πάρει τα Lucozade. Ο Άλι απάντησε αρνητικά, λέγοντας «Δεν μπορώ». Όταν τον ρώτησαν τον λόγο, εκείνος αποκάλυψε την αλήθεια.

«Έχω αποκλειστεί ισόβια», τους είπε, εξηγώντας ότι ο λόγος ήταν πως «έκλεβα συνεχώς από εκεί. Τα πάντα, φίλε». Αυτή η δήλωση επιβεβαίωσε την έκταση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο Άλι στην παιδική του ηλικία και τις συνέπειες που τον ακολουθούν μέχρι σήμερα.

Η πορεία του σήμερα

Στο παρόν, ο Ντέλε Άλι ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο ποδοσφαιριστής που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο χώρο του ποδοσφαίρου, αυτή τη στιγμή δεν έχει ομάδα. Η αναζήτηση για τον επόμενο επαγγελματικό του σταθμό συνεχίζεται, καθώς προσπαθεί να αναβιώσει την πορεία του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta