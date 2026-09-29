Νέες καταθέσεις έρχονται στο φως, προσφέροντας επιπλέον στοιχεία που αναμένεται να φωτίσουν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες τόσο στο πεδίο των μαρτυριών όσο και στην νομική εκπροσώπηση των εμπλεκομένων. Ένα ρήγμα προκύπτει στην κοινή νομική υπεράσπιση του ιατρού και της συζύγου του, καθώς οι δικηγόροι τους προχώρησαν σε μια αιφνιδιαστική κίνηση.

Η εντατικοποίηση της ανακριτικής έρευνας

Η ανακριτική έρευνα για τις σκοτεινές συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εργάζονται εντατικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία καταγράφει ραγδαίες εξελίξεις σε δύο βασικά μέτωπα. Αφενός, το πεδίο των καταθέσεων συνεχίζει να διευρύνεται, με νέες μαρτυρίες να προστίθενται στη δικογραφία, και αφετέρου, η νομική εκπροσώπηση των βασικών κατηγορουμένων παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές.

Ο κύκλος των μαρτυριών από τους εργαζομένους στο επίμαχο ιατρείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Οι καταθέσεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες για την ανασύνθεση των γεγονότων και την πλήρη κατανόηση των συνθηκών που επικρατούσαν πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η κατάθεση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα

Στο πλαίσιο αυτής της εντατικής διαδικασίας, μία ακόμη υπάλληλος αναμένεται να περάσει σήμερα το κατώφλι του ανακριτή για να δώσει τη δική της κατάθεση. Η μαρτυρία της συγκεκριμένης γυναίκας κρίνεται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το γεγονός που καθιστά την κατάθεσή της ιδιαίτερα σημαντική είναι ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία. Ως εκ τούτου, τα όσα θα εισφέρει στη δικογραφία αναμένονται να είναι ιδιαίτερα πολύτιμα και να συμβάλουν καθοριστικά στη διαλεύκανση των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε σχολαστική αξιολόγηση του μεγάλου όγκου των στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η προσοχή των ανακριτικών οργάνων είναι στραμμένη σε συγκεκριμένα σημεία που θεωρούνται κλειδιά για την υπόθεση.

Ειδικότερα, οι αρχές εστιάζουν στον αποκαλυπτικό διάλογο που φέρεται να είχε ο υπνοθεραπευτής με τον καλλιτέχνη στο Ψυχικό. Παράλληλα, εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή το επίσημο έγγραφο που αφορά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία έλαβε χώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ανατροπή στην νομική εκπροσώπηση

Ενώ η ανακριτική έρευνα βαθαίνει και νέα στοιχεία έρχονται στο φως, μια αιφνιδιαστική νομική κίνηση έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση. Οι γνωστοί ποινικολόγοι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, οι οποίοι είχαν αναλάβει την κοινή εκπροσώπηση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του, προχώρησαν σε μια σημαντική απόφαση.

Οι δικηγόροι ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της συζύγου του ιατρού, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα φάση στην νομική στρατηγική των εμπλεκομένων πλευρών.

Το ρήγμα στην κοινή υπεράσπιση

Η απόφαση των ποινικολόγων να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της συζύγου του ιατρού δημιουργεί ένα σαφές ρήγμα στην κοινή νομική υπεράσπιση που υπήρχε μέχρι πρότινος. Μέχρι στιγμής, ο ιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του εκπροσωπούνταν από την ίδια νομική ομάδα.

Η αποχώρηση των Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού από την υπεράσπιση της συζύγου αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα ακολουθήσουν πλέον διαφορετικές νομικές οδούς στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τις θέσεις τους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Reader