Ποια αρώματα είναι κατάλληλα για σπορ και έντονη άσκηση

Η επιλογή του αρώματος για έναν αθλητή ή κάποιον που ασκείται εντατικά διαφέρει σημαντικά από τις συνηθισμένες επιλογές. Τα αρώματα που φοριούνται από ανθρώπους που φτάνουν τον οργανισμό τους στα άκρα, όπως οι αθλητές, πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για τέτοιες συνθήκες. Το κυνήγι της επίδοσης, είτε στον επαγγελματικό αθλητισμό είτε στην καθημερινή άσκηση για την υγεία, συνεπάγεται ιδρώτα, πίεση, προσπάθεια και κόπο, παράγοντες που επηρεάζουν την αρωματική εμπειρία.

Οι ιδιαιτερότητες των αρωμάτων για αθλητικές δραστηριότητες

Το άρωμα που επιλέγει ένας αθλητής ή μια αθλήτρια δεν μπορεί να ανήκει στις κατηγορίες των κοινών ή των niche αρωμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που επιδίδονται σε απαιτητικές σωματικές δραστηριότητες καταπονούν τον οργανισμό τους σε μεγάλο βαθμό. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει έντονη εφίδρωση, σημαντική πίεση και τεράστια σωματική προσπάθεια.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η έντονη προσπάθεια και ο κόπος δεν αφορούν μόνο τους επαγγελματίες αθλητές, αλλά και όσους επιδιώκουν επιδόσεις στην καθημερινή τους άσκηση για λόγους υγείας. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, είτε πρόκειται για τεταμένη γυμναστική είτε για αθλητισμό, ενδείκνυνται συγκεκριμένα είδη αρωμάτων.

Η σημασία της συγκέντρωσης των αρωματικών ελαίων

Τα αρώματα που προτείνονται για αθλητικές δραστηριότητες είναι κυρίως αυτά που έχουν ως βάση το νερό. Αυτό σημαίνει ότι οι κολόνιες, δηλαδή όλα τα eau de cologne, αποτελούν την καλύτερη επιλογή. Συχνά, ακόμα και πολύ γνωστά αρώματα κυκλοφορούν σε εκδοχές eau de cologne, προσφέροντας μια πιο ελαφριά και κατάλληλη σύνθεση.

Η συγκέντρωση των αρωματικών ελαίων είναι καθοριστική. Η καλύτερη επιλογή για τα σπορ είναι αρώματα με μικρότερη συγκέντρωση. Συγκεκριμένα, συνιστάται η επιλογή μεταξύ ενός eau de toilette, το οποίο περιέχει 5-10% συγκέντρωση σε έλαια, ή μιας eau de cologne, που έχει ακόμα χαμηλότερη συγκέντρωση, μόλις 2-4% σε αρωματικά έλαια.

Αν κάποιος επιμένει στη χρήση ενός eau de parfum, το οποίο συνήθως έχει 10-15% συγκέντρωση ελαίων, ενδέχεται να δημιουργήσει μια δυσάρεστη αρωματική αύρα για τους γύρω του. Η έντονη οσμή μπορεί να γίνει ενοχλητική σε κλειστούς χώρους ή κατά τη διάρκεια σωματικής επαφής, όπως σε ένα σκριν ή ένα τάκλιν.

Γιατί να αποφεύγονται τα βαριά αρώματα

Συνιστάται η αποφυγή των βαριών αρωμάτων κατά την άσκηση, καθώς αυτά συχνά αλλάζουν την οσμή τους όταν το δέρμα ιδρώνει ή ζεσταίνεται υπερβολικά. Το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής μπορεί να είναι μια πολύ δυσάρεστη μυρωδιά, η οποία μπορεί να ενοχλήσει τόσο τον ίδιο τον χρήστη όσο και τους παρευρισκόμενους.

Αντίθετα, τα ελαφρά αρώματα, οι κολόνιες δηλαδή, λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Όσο το δέρμα ζεσταίνεται και ιδρώνει, τόσο πιο ευχάριστα γίνονται, διατηρώντας μια φρέσκια και καθαρή αίσθηση καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Κατάλληλες οσμές και χώροι εφαρμογής

Διαφορετικά αρώματα ταιριάζουν σε κάθε σπορ, ωστόσο, σε γενικές γραμμές, για όλες τις απαιτητικές αθλητικές δραστηριότητες προτιμώνται πράσινες, θαλασσινές ή εσπεριδοειδείς οσμές. Αυτές οι κατηγορίες αρωμάτων προσφέρουν μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας που είναι ιδανική για την αντιμετώπιση της εφίδρωσης και της σωματικής καταπόνησης.

Όσον αφορά την εφαρμογή σε συγκεκριμένους χώρους, όπως τα γυμναστήρια και άλλοι μικροί κλειστοί χώροι, προτιμώνται αρώματα με χαμηλό sillage. Το sillage αναφέρεται στο αρωματικό ίχνος που αφήνει ένα άρωμα πίσω του στον αέρα καθώς κάποιος κινείται, και όχι στο ίχνος που παραμένει πάνω στο δέρμα του χρήστη.

Το sillage και η σωστή εφαρμογή

Το sillage περιγράφει την αύρα που αφήνει ένα άρωμα στον αέρα και γίνεται αντιληπτή από τους άλλους. Για δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους, όπου η εγγύτητα με άλλα άτομα είναι μεγαλύτερη, η επιλογή ενός αρώματος με χαμηλό sillage είναι καθοριστική για την αποφυγή ενόχλησης.

Όσον αφορά την εφαρμογή, ένας ψεκασμός είναι αρκετός για εσωτερικούς χώρους, ενώ για εξωτερικούς χώρους μπορούν να γίνουν δύο ψεκασμοί. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του αρώματος πρέπει να γίνεται πάντα στο επάνω μέρος του κορμού, ώστε να διαχέεται ομοιόμορφα και να μην είναι υπερβολικά έντονο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis