Η 87χρονη Μαρικάρμεν επιστρέφει στο σπίτι της μετά την έξωση που κινητοποίησε τη Μαδρίτη

Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία εκδιώχθηκε από το σπίτι της στη Μαδρίτη όπου ζούσε επί σχεδόν 70 χρόνια, θα μπορέσει να επιστρέψει. Η είδηση αυτή ήρθε το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς στην Πουέρτα ντελ Σολ, την καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας. Η υπόθεσή της είχε εξελιχθεί μέσα σε λίγες ημέρες σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, πυροδοτώντας ένα πρωτοφανές κύμα κινητοποιήσεων.

Η έξωση που συγκλόνισε τη Μαδρίτη

Η περίπτωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ απασχόλησε έντονα την ισπανική κοινή γνώμη, καθώς εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα στο οποίο είχε ζήσει για σχεδόν επτά δεκαετίες. Η έξωση αυτή, που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη, προκάλεσε άμεσα ένα πρωτοφανές κύμα κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών.

Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, η ιστορία της ηλικιωμένης γυναίκας εξελίχθηκε σε σύμβολο της ευρύτερης στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ισπανία. Μετά την έξωσή της, η Μαρικάρμεν είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο, γεγονός που ενέτεινε την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των πολιτών.

Μαζικές κινητοποιήσεις στην Πουέρτα ντελ Σολ

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης προς τη Μαρικάρμεν, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πουέρτα ντελ Σολ, στην καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές παρέμεναν κατασκηνωμένοι στην πλατεία για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ακόμη και το βράδυ της Δευτέρας, περιμένοντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το νέο πακέτο μέτρων σχετικά με τη στέγαση.

Παρά τη βροχή και το γεγονός ότι επρόκειτο για εργάσιμη ημέρα, η πλατεία γέμισε ακόμη περισσότερο. Σκηνές, υπνόσακοι και καρέκλες είχαν κατακλύσει το σημείο, ενώ συνεχώς κατέφθαναν νέοι διαδηλωτές, αρκετοί από αυτούς προερχόμενοι από άλλες περιοχές της Ισπανίας, ενισχύοντας το κύμα διαμαρτυρίας.

Η κινητοποίηση αυτή, όπως τονίστηκε από τους συγκεντρωμένους, δεν αφορούσε πλέον μόνο την περίπτωση της Μαρικάρμεν. Οι διαδηλωτές ζητούσαν συνολικότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των εξώσεων, την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό της κερδοσκοπίας στην αγορά κατοικίας, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Η συμφωνία και η επιστροφή στο σπίτι

Μέσα σε αυτό το κλίμα των μαζικών διαδηλώσεων, το βράδι της Δευτέρας ήρθε η είδηση που προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα στην πλατεία. Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της, στο διαμέρισμα όπου έζησε για σχεδόν επτά δεκαετίες.

Αυτή η εξέλιξη κατέστη δυνατή μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε με την εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο. Η δικηγόρος της 87χρονης, Μπεατρίθ Ντούρο, δήλωσε σχετικά: «Εάν υπογραφεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο».

Το αίτημα για συνολική απάντηση στη στεγαστική κρίση

Για τους συγκεντρωμένους στην Πουέρτα ντελ Σολ, η επιστροφή της Μαρικάρμεν στο σπίτι της αποτελεί μια σημαντική πρώτη νίκη. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι διαδηλωτές, η κινητοποίηση δεν τελειώνει σε αυτό το σημείο.

Το βασικό αίτημα παραμένει πλέον μια συνολική απάντηση στη στεγαστική κρίση που πιέζει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά σε όλη την Ισπανία. Η δικηγόρος της Μαρικάρμεν, Μπεατρίθ Ντούρο, εκτίμησε μάλιστα ότι η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερες αλλαγές στην πολιτική στέγασης της χώρας, προς όφελος των ενοικιαστών και την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis