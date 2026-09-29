Μία μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς μία καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε διαμερίσματα πολυκατοικίας, έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ένα καταγραφικό καμερών ασφαλείας, το οποίο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε για εξέταση, με την ελπίδα να ρίξει φως στα αίτια του περιστατικού. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εμπρησμό, ενώ η Δίωξη Εκβιαστών διερευνά πιθανές διασυνδέσεις με τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Η εξέταση του καταγραφικού

Ένα καταγραφικό καμερών ασφαλείας, το οποίο ενδέχεται να αποκαλύψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, μεταφέρθηκε άμεσα για εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Το καταγραφικό κατασχέθηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το καταγραφικό βρέθηκε σε καλή κατάσταση, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία ότι το υλικό του μπορεί να ανακτηθεί. Οι αρχές εκτιμούν ότι το καταγεγραμμένο υλικό έχει «πιάσει» τη σκηνή του ξεσπάσματος της πυρκαγιάς, προσφέροντας έτσι κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της έρευνας και την ταυτοποίηση των δραστών.

Ο μηχανισμός του εμπρησμού και οι συνέπειες

Η αυτοψία που διενήργησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον χώρο της καφετέριας επιβεβαίωσε το ενδεχόμενο του εμπρησμού. Διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε με περιέλουση εύφλεκτου υγρού, μία μέθοδος που υποδηλώνει προσχεδιασμένη ενέργεια. Συγκεκριμένα, κάποιος ή κάποιοι έριξαν μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης στον χώρο του καταστήματος, αφού προηγουμένως είχαν σπάσει τις τζαμαρίες.

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας ολοσχερώς την καφετέρια. Πέραν της καταστροφής του καταστήματος, η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε περίπου εννέα διαμερίσματα που βρίσκονται στην ίδια πολυκατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο τους κατοίκους.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της καφετέριας

Παράλληλα με την έρευνα για τα αίτια του εμπρησμού, οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της καφετέριας. Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος φέρεται ένας 22χρονος από τη Συρία. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ή όχι κάποιος αφανής ιδιοκτήτης πίσω από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καφετέρια είχε αλλάξει ιδιοκτήτη πριν από περίπου ένα χρόνο. Αυτή η αλλαγή, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, αποτελεί ένα από τα σημεία που ερευνούν οι αρχές για να αποκωδικοποιήσουν πλήρως το παρασκήνιο του εμπρησμού.

Προηγούμενο περιστατικό και το ενδεχόμενο οργανωμένου εγκλήματος

Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είναι άγνωστο στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε αποτελέσει θέατρο ενός σοβαρού περιστατικού. Τον Φεβρουάριο του 2023, είχε λάβει χώρα στην ίδια καφετέρια μία ένοπλη συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπλοκής, ένας 39χρονος υδραυλικός, ο οποίος ήταν θαμώνας και δεν είχε καμία σχέση με τους πυροβολισμούς, έχασε τη ζωή του.

Η Δίωξη Εκβιαστών ασχολήθηκε χθες με την υπόθεση της πυρκαγιάς, καθώς δεν αποκλείεται ο εμπρησμός να συνδέεται με τη δράση κάποιας ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος. Το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβησαν σε ένα κτίριο όπου διαμένουν δεκάδες πολίτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν εγκλωβιστεί από τη φωτιά, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές.

Αναζήτηση βίντεο από κάμερες ασφαλείας

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό των δραστών, οι αρχές αναζήτησαν χθες βίντεο από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στους γύρω δρόμους της Νέας Ιωνίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίνεται απαραίτητη, καθώς σε ανάλογες περιπτώσεις εμπρησμών, είναι σύνηθες οι δράστες να χρησιμοποιούν οχήματα διαφυγής.

Η εξέταση αυτών των βίντεο αναμένεται να προσφέρει επιπλέον στοιχεία για τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά την πρόκληση της πυρκαγιάς, συμβάλλοντας στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis