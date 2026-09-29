Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο Μαζωνάκη – Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της συζύγου του ιατρού

Η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται σήμερα η κατάθεση ακόμη μίας υπαλλήλου του ιατρείου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο των επικοινωνιών.

Την ίδια ώρα, μία σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στο νομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς οι συνήγοροι του κατηγορούμενου παθολόγου ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της συζύγου του, περιορίζοντας την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στο πρόσωπο του ιατρού.

Η ανακριτική διαδικασία σε εξέλιξη

Η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Οι αρμόδιες Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να αποσαφηνίσουν πλήρως τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τις κρίσιμες ώρες, πριν και μετά το ραντεβού του τραγουδιστή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και την εξέταση άλλων σημαντικών δεδομένων, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Νέα κατάθεση και έλεγχος επικοινωνιών

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία. Η μαρτυρία της εντάσσεται στο πλαίσιο της συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων για όσα συνέβησαν πριν και μετά το ραντεβού του τραγουδιστή, προσφέροντας πιθανώς νέα στοιχεία στην έρευνα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κινητά τηλέφωνα και στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το ραντεβού στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Αναμένεται επίσης το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ένα βήμα που κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη εικόνα των επικοινωνιών.

Δικαστικές εξελίξεις και παραίτηση συνηγόρων

Το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε μία σημαντική εξέλιξη στο νομικό κομμάτι της υπόθεσης. Οι συνήγοροι του κατηγορούμενου παθολόγου γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, τον ιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Η απόφαση αυτή συνεπάγεται την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης, η οποία είναι σύζυγός του. Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε επίσημα από τους δικηγόρους, σηματοδοτώντας μία διαφοροποίηση στην υπερασπιστική γραμμή των δύο κατηγορουμένων.

Οι λόγοι της απόφασης των δικηγόρων

Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός εξήγησαν τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή τους. Όπως αναφέρουν, η απόφαση λαμβάνεται «για λόγους αμιγώς νομικούς», τονίζοντας τον δικονομικά αναγκαίο περιορισμό της εκπροσώπησης.

Οι ίδιοι σημειώνουν ότι ο περιορισμός αυτός είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων». Οι δύο δικηγόροι προσθέτουν ότι, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Με την ανακριτική διαδικασία να συνεχίζεται και τις αρχές να αξιολογούν όλα τα στοιχεία, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Η κατάθεση της νέας μάρτυρος και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να προσθέσουν νέα δεδομένα στην έρευνα.

Η διαφοροποίηση στην υπερασπιστική γραμμή των δύο κατηγορουμένων, μετά την παραίτηση των δικηγόρων από την εκπροσώπηση της συζύγου του ιατρού, αποτελεί ένα νέο στοιχείο που θα επηρεάσει την περαιτέρω πορεία της δικαστικής διερεύνησης.

Με πληροφορίες από: Enikos