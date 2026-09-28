Αλλαγή του καιρού από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από την Τετάρτη, με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με αναρτήσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 15νθήμερη τάση παραπέμπει σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό τον Οκτώβριο, με διαδοχικές καιρικές διαταραχές να αναμένονται έως τις αρχές του μήνα.

Οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ανάλυση των μετεωρολογικών μοντέλων ICON-EU, ECMWF και GFS για τις επόμενες ημέρες, η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και η Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου αναμένονται γενικά ήπιες, με περιορισμένα και διάσπαρτα φαινόμενα. Ωστόσο, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η εικόνα αλλάζει αισθητά, καθώς και τα τρία μοντέλα ενισχύουν σημαντικά το σήμα για βροχοπτώσεις.

Παρόλα αυτά, τα μοντέλα διαφωνούν ως προς την ακριβή περιοχή όπου θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή. Για την Πέμπτη, συγκεκριμένα, τα μοντέλα συμφωνούν στη γεωγραφική θέση του μέγιστου υετού, παρουσιάζουν όμως μεγάλη απόκλιση στην ένταση των φαινομένων.

Η εικόνα της Δευτέρας 28/9

Σε ανάρτησή του με τίτλο «ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ- ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΛΗΣΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ;», ο κ. Κολυδάς ανέλυσε τις προβλέψεις. Με βάση το κοινό run της 28ης Σεπτεμβρίου 2026, 00 UTC, η σύγκριση των ICON-EU, ECMWF και GFS έδειξε ότι το κύριο ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά προς τα νότια.

Για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, και τα τρία μοντέλα εντόπισαν το ελληνικό μέγιστο στην Κρήτη, υποδεικνύοντας καλή χωρική ένδειξη για το πού βρίσκεται το κύριο ενδιαφέρον. Η διαφορά βρισκόταν στην ένταση: το ECMWF έδινε 20,7 mm, το ICON-EU 13,5 mm, ενώ το GFS ήταν αρκετά ασθενέστερο με 3,2 mm. Συνεπώς, η εικόνα ήταν περισσότερο για τοπικά φαινόμενα, χωρίς κοινή ένδειξη για ιδιαίτερα υψηλά ποσά βροχής.

Η πρόβλεψη για την Τρίτη 29/9

Για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, τα προβλεπόμενα μέγιστα στην Ελλάδα παρέμειναν σχετικά χαμηλά. Το ECMWF έδινε 11,3 mm, το GFS 6,1 mm και το ICON-EU 5,9 mm. Ωστόσο, υπήρχε διαφοροποίηση στη γεωγραφική θέση των φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα, το ICON-EU τοποθετούσε το μέγιστο στην Κεντρική Μακεδονία, το ECMWF στη Στερεά Ελλάδα και το GFS στην Κρήτη. Το κοινό συμπέρασμα ήταν ότι δεν διαφαινόταν κάποια εκτεταμένη ισχυρή βροχόπτωση, αλλά μάλλον διάσπαρτα και περιορισμένα επεισόδια.

Σημαντική επιδείνωση την Τετάρτη 30/9

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η εικόνα άλλαξε αισθητά. Και τα τρία μοντέλα αύξησαν τον υετό στον ελληνικό χώρο, αλλά απέκλιναν αρκετά στη θέση και στην ένταση του μεγίστου. Το ICON-EU έδινε 75,7 mm στην Κρήτη, το GFS 37,2 mm επίσης στην Κρήτη, ενώ το ECMWF μετέφερε το κύριο μέγιστο στη Στερεά Ελλάδα με 50,2 mm.

Επομένως, υπήρχε σαφές κοινό σήμα για σημαντικότερη επιδείνωση του καιρού, αλλά χαμηλή βεβαιότητα ως προς το πού ακριβώς θα συγκεντρωθούν τα μεγαλύτερα ποσά βροχής. Το κύριο ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά προς τα νότια, με την Κρήτη να αναδεικνύεται ως η περιοχή που εμφανίζεται συχνότερα στα μέγιστα του ελληνικού χώρου, αν και η ένταση διαφέρει αισθητά μεταξύ των μοντέλων, κυρίως από την Τετάρτη και μετά.

Η Πέμπτη 1/10 και η συνέχεια

Η Πέμπτη 1 Οκτωβρίου είναι η ημέρα με το ισχυρότερο κοινό μήνυμα ως προς τη γεωγραφική περιοχή, καθώς και τα τρία μοντέλα τοποθετούν το μέγιστο υετό στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, και πάλι, παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση στην ένταση των φαινομένων.

Το ECMWF και το ICON-EU δίνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά βροχής για την Πέμπτη, ενώ το GFS εμφανίζεται πολύ πιο συγκρατημένο. Έτσι, το βασικό κοινό μήνυμα είναι η αυξημένη πιθανότητα βροχών, αλλά όχι ακόμη τα ακριβή ύψη τους.

Οι αναρτήσεις του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ υπογραμμίζουν ότι η 15νθήμερη τάση παραπέμπει σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό τον Οκτώβριο, με διαδοχικές καιρικές διαταραχές να αναμένονται έως τις αρχές του μήνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki