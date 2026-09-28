Φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία: Ερευνάται το σενάριο εμπρησμού με εύφλεκτο υγρό

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Παράλληλα, περίπου εννέα διαμερίσματα της πολυκατοικίας υπέστησαν ζημιές από το συμβάν.

Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή την υπόθεση, με το πιθανότερο σενάριο να είναι αυτό του εμπρησμού, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία των ερευνών.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένει προς το παρόν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ωστόσο, κλιμάκιο της Δίωξης Εκβιαστών έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει τα πρώτα στοιχεία.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για εμπρησμό, η Δίωξη Εκβιαστών αναμένεται να αναλάβει εξ ολοκλήρου την υπόθεση. Η συνεργασία των δύο αρχών είναι κομβικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Το σενάριο του εμπρησμού με εύφλεκτο υγρό

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής διενήργησε αυτοψία στο κατεστραμμένο κατάστημα. Μέσα από την ανάλυση του τρόπου εξάπλωσης της φωτιάς, διαπιστώθηκε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ο εμπρησμός μέσω περιέλουσης με εύφλεκτο υγρό.

Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο ένα άτομο να έριξε καύσιμη ύλη, να άναψε φωτιά και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε. Δεν αποκλείεται το άτομο αυτό να είχε τη βοήθεια συνεργών, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τις έρευνες.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καταστήματος

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές αναζήτησαν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της καφετέριας. Ως ιδιοκτήτης φέρεται ένας 22χρονος από τη Συρία.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ή όχι αφανής ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καφετέρια είχε αλλάξει ιδιοκτήτη πριν από περίπου ένα χρόνο.

Προηγούμενο περιστατικό στο ίδιο μαγαζί

Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές. Τον Φεβρουάριο του 2023, είχε λάβει χώρα ένοπλη συμπλοκή εντός του χώρου της καφετέριας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπλοκής, είχε χάσει τη ζωή του ένας 39χρονος υδραυλικός. Ο άνδρας αυτός ήταν θαμώνας του μαγαζιού και δεν είχε καμία σχέση με τους πυροβολισμούς που έπεσαν.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr