Έκρηξη στην Πλάκα: Οι ταυτότητες των έξι θυμάτων της τραγωδίας

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως σχετικά με την ταυτότητα των έξι θυμάτων της φονικής έκρηξης και της επακόλουθης κατάρρευσης κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Η τραγωδία άφησε πίσω της μια εικόνα απόλυτης καταστροφής και βύθισε στο πένθος το πανελλήνιο.

Οι ταυτότητες των θυμάτων

Μεταξύ των έξι νεκρών συγκαταλέγονται τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι Αμερικανοί τουρίστες ήταν δύο αδέλφια που είχαν ταξιδέψει στην Αθήνα για διακοπές, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι αποτελούνταν από έναν Βρετανό και την Ελληνίδα σύζυγό του, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Η τραγωδία των Αμερικανών τουριστών

Οι τέσσερις Αμερικανοί, δύο αδέλφια με τις συζύγους τους, διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε. Είχαν έρθει στην Αθήνα για διακοπές και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους την ημέρα που σημειώθηκε η μοιραία έκρηξη.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν η Έρις Τσάνι, η οποία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί. Μαζί με τον σύζυγό της, Φλορίν Χότζα, περίμεναν να γίνουν γονείς, προσδοκώντας να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα της έκρηξης.

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες φίλης

Συγκλονιστικές ήταν οι προσπάθειες μιας στενής φίλης των δύο ζευγαριών, η οποία παρακολουθούσε με αγωνία τις εξελίξεις. Η φίλη επικοινωνούσε μέσω των κοινωνικών δικτύων με τον φωτορεπόρτερ Γιάννη Κονταρίνη, στην προσπάθειά της να συγκεντρώσει πληροφορίες για την τύχη τους.

Ακόμη και όταν επιβεβαιώθηκε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν κάτω από τα συντρίμμια ήταν οι δύο οικογένειες, συνέχισε να τηλεφωνεί στα κινητά τους. Ο σκοπός της ήταν να βοηθήσει τους διασώστες να τους εντοπίσουν μέσω των κλήσεων.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι του δεύτερου ορόφου

Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Πρόκειται για τον Βρετανό Έντμοντ Χιξ και την Ελληνίδα σύζυγό του, Αθηνά Παπαρέσκου.

Η σορός της Αθηνάς Παπαρέσκου εντοπίστηκε δίπλα στον νιπτήρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα ήταν η μόνη από τους έξι που είχε σηκωθεί από το κρεβάτι της πριν από την έκρηξη. Οι υπόλοιποι πέντε εντοπίστηκαν στα κρεβάτια τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr