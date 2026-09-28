Οι Autechre επιστρέφουν στην Αθήνα για μια καθηλωτική συναυλία στο απόλυτο σκοτάδι

Οι Autechre, το καταξιωμένο δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής, ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Αθήνα για μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και υπόσχεται μια καθηλωτική εμπειρία, καθώς θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στο απόλυτο σκοτάδι. Στόχος είναι η πλήρης εστίαση του κοινού στον ήχο και τα περίπλοκα, πειραματικά ηλεκτρονικά ηχητικά τοπία που δημιουργούν οι καλλιτέχνες.

Η επιστροφή των Autechre στην ελληνική πρωτεύουσα

Η επερχόμενη εμφάνιση των Autechre στην Αθήνα σηματοδοτεί την επιστροφή τους στην πόλη για μια ζωντανή εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Η φιλοσοφία πίσω από αυτή τη συναυλία είναι η εξάλειψη κάθε οπτικού ερεθίσματος, επιτρέποντας στους παρευρισκόμενους να βυθιστούν πλήρως στον ήχο.

Αυτή η προσέγγιση, όπου πρωταγωνιστεί μόνο ο ήχος, έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική στις ζωντανές εμφανίσεις του διδύμου τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε συνεχείς sold-out εμφανίσεις σε μεγάλους χώρους ανά τον κόσμο. Το κοινό καλείται να βιώσει τη μουσική τους με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, βασιζόμενο αποκλειστικά στην ακουστική αίσθηση.

Το θρυλικό δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής

Οι Autechre αποτελούνται από τους Rob Brown και Sean Booth, οι οποίοι σχημάτισαν το δίδυμο το 1987. Από τότε, έχουν καθιερωθεί ως μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες στον χώρο της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής. Η καριέρα τους χαρακτηρίζεται από μια σταδιακή αλλαγή στην αισθητική τους προσέγγιση.

Στις πρώιμες δουλειές τους, οι Autechre είχαν εμφανείς ρίζες στην τέκνο, την ηλεκτρο και το χιπ χοπ. Ωστόσο, στα μεταγενέστερα άλμπουμ τους, η μουσική τους εξελίχθηκε προς πιο πειραματικές κατευθύνσεις, διευρύνοντας συνεχώς τα όρια του είδους και δημιουργώντας έναν ξεχωριστό, αναγνωρίσιμο ήχο που τους έχει καταστήσει μοναδικούς στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Μια μοναδική εμπειρία ζωντανών εμφανίσεων

Οι ζωντανές εμφανίσεις των Autechre είναι γνωστές για την ιδιαίτερη μορφή τους, καθώς αποτελούν μια εμπειρία ήχου που πραγματοποιείται στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτή η επιλογή ενισχύει την εμβύθιση του ακροατή στα περίπλοκα ηχητικά τοπία που δημιουργούν οι Rob Brown και Sean Booth, επιτρέποντας μια βαθύτερη σύνδεση με τη μουσική τους.

Η προσέγγιση αυτή έχει χαρίσει στους Autechre μια τεράστια δυναμική, με τις συναυλίες τους να είναι συχνά sold-out σε μεγάλους χώρους. Το δίδυμο έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μοναδικό είδος ζωντανής παρουσίασης, το οποίο, όπως αναφέρεται, δεν έχει αντίστοιχο στον κόσμο της μουσικής.

Ο Qebo στη σκηνή: Ένας Αθηναίος συνθέτης με διεθνή αναγνώριση

Τη βραδιά θα ανοίξει ο Qebo, κατά κόσμον Alex Retsis, ένας συνθέτης και sound designer με έδρα την Αθήνα. Ο Qebo είναι γνωστός για τον πολυεπίπεδο και λεπτομερώς επεξεργασμένο ήχο του, ο οποίος αντλεί επιρροές από το glitch, τη σύγχρονη ηλεκτρονική και την ηλεκτρακουστική μουσική. Η δουλειά του έχει αναγνωριστεί διεθνώς, με κυκλοφορίες σε σημαντικές δισκογραφικές εταιρείες.

Ο Qebo έχει κυκλοφορήσει μουσική σε labels όπως Basic Channel, Polyend Records και Detroit Underground. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει μοιραστεί τη σκηνή με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως οι Alva Noto, Richard Devine, Ryoji Ikeda, Vladislav Delay, Jamie Lidell, Fennesz, Drumcell και Laurent Garnier. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει επίσημο remix για τον Ryuichi Sakamoto, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγνώρισή του στον χώρο.

Η διεθνής του παρουσία ενισχύθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι ίδιοι οι Autechre συμπεριέλαβαν το κομμάτι του “FE1D” στο δεύτερο Artist in Residence mix τους για το BBC Radio 6 Music, αναδεικνύοντας το ταλέντο και την πρωτοπορία του.

Ο χώρος της εκδήλωσης

Η μοναδική αυτή συναυλία των Autechre, με την υποστήριξη του Qebo, θα φιλοξενηθεί στον χώρο Universe | S-2000. Ο χώρος βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισσού 87, στην Αθήνα, με ταχυδρομικό κώδικα 122 41.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου αναμένεται να συμβάλει στην ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρει η ζωντανή εμφάνιση, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την πλήρη εμβύθιση του κοινού στον ήχο των Autechre και του Qebo.

Με πληροφορίες από: Gazzetta