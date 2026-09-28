Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έως την 1η Οκτωβρίου λόγω εργασιών

Προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Λεωφόρο Κηφισού, ξεκινώντας από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, συγκεκριμένα από τις 23:00 έως τις 05:00 της επομένης, και οφείλονται σε εκτέλεση απαραίτητων εργασιών. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ενημέρωσε για τις επερχόμενες αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Διάρκεια και ωράριο των ρυθμίσεων

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Θα συνεχιστούν για τέσσερις ημέρες, με την ολοκλήρωσή τους να αναμένεται την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις αλλαγές στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το ωράριο εφαρμογής των ρυθμίσεων είναι συγκεκριμένο και αφορά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Κάθε βράδυ, από τις 23:00, θα ξεκινούν οι διακοπές και οι τροποποιήσεις στην κυκλοφορία, οι οποίες θα διαρκούν έως τις 05:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Αυτό το χρονικό πλαίσιο επιλέχθηκε για την εκτέλεση των εργασιών, με στόχο την ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά τις ώρες αιχμής.

Λόγος των κυκλοφοριακών αλλαγών

Οι προσωρινές αυτές διακοπές και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού πραγματοποιούνται λόγω της εκτέλεσης εργασιών. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για τη συντήρηση ή βελτίωση του οδικού άξονα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. Η φύση των εργασιών απαιτεί την προσωρινή τροποποίηση της ροής των οχημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των διερχόμενων οδηγών.

Η Ελληνική Αστυνομία, ως αρμόδια αρχή, έχει την ευθύνη για την ανακοίνωση και την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Η λήψη των συγκεκριμένων ρυθμίσεων αποσκοπεί στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διατηρήσει την κυκλοφορία σε λειτουργία, έστω και με περιορισμούς, κατά τις ώρες που οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.

Τμηματικές διακοπές και επηρεαζόμενα σημεία

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στον Κηφισό είναι τμηματικές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα κλείσει ολόκληρη η λεωφόρος. Κάθε μέρα, τα σημεία της Λεωφόρου Κηφισού που θα είναι κλειστά ή θα έχουν περιορισμούς στην κυκλοφορία θα διαφέρουν. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών σε διαφορετικά τμήματα του δρόμου, χωρίς να διακόπτεται πλήρως η διέλευση.

Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν και πολλές άλλες λεωφόρους και οδούς που καταλήγουν στον Κηφισό. Συγκεκριμένα, για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν την οδική σήμανση, καθώς τα επηρεαζόμενα τμήματα θα αλλάζουν καθημερινά.

Διεξαγωγή της κυκλοφορίας και συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών διακοπών και ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος. Αυτό σημαίνει ότι οι λωρίδες κυκλοφορίας ενδέχεται να περιοριστούν ή να μετατοπιστούν, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των εργασιών, ενώ ταυτόχρονα να διατηρηθεί η διέλευση των οχημάτων.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες. Είναι σημαντικό να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση, η οποία θα υποδεικνύει τις αλλαγές στην πορεία και τους περιορισμούς. Η τήρηση των οδηγιών της σήμανσης είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, παρά τις προσωρινές δυσκολίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit