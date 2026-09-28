Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών έχει περιέλθει η προανάκριση για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) σε καφετέρια στο ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Τα πρώτα ευρήματα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε περίπου εννέα διαμερίσματα και οδηγώντας σε δραματικό απεγκλωβισμό ενοίκων. Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή την υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη και ένα θανατηφόρο περιστατικό που είχε λάβει χώρα στο ίδιο κατάστημα τον Φεβρουάριο του 2023.

Η καταστροφική πυρκαγιά και οι εκτεταμένες ζημιές

Η φωτιά ξέσπασε στην καφετέρια που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας και επεκτάθηκε με εξαιρετική ταχύτητα στους επάνω ορόφους. Η επέκταση αυτή προκάλεσε σοβαρές ζημιές τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το μαγαζί και να υποστούν ζημιές περίπου εννέα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Μεγάλο μέρος των περιουσιών των ενοίκων καταστράφηκε, καθιστώντας τα σπίτια τους μη κατοικήσιμα.

Η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα μέχρι την πλήρη κατάσβεση. Η Πυροσβεστική και η Αστυνομία εξετάζουν με προσοχή την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς, ενώ η έρευνα παραμένει προσώρας στην Πυροσβεστική.

Δραματικές στιγμές για τους ενοίκους της πολυκατοικίας

Οι ένοικοι του κτιρίου, ανάμεσα στους οποίους και αρκετοί ηλικιωμένοι, αντιμετώπισαν δραματικές στιγμές κατά την προσπάθεια διαφυγής τους από την πυρκαγιά. Οι πυκνοί καπνοί που αναπτύχθηκαν κατέστησαν αδύνατη τη χρήση του κλιμακοστασίου για πολλούς από αυτούς, εγκλωβίζοντάς τους στα διαμερίσματά τους.

Ορισμένοι ένοικοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, αναζητώντας ασφάλεια. Από εκεί, απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο. Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, βλέποντας τα σπίτια τους να καίγονται, είναι αγανακτισμένοι από την καταστροφή που υπέστησαν οι περιουσίες τους.

Οι ενδείξεις εμπρησμού και η ανάληψη της προανάκρισης

Τα πρώτα ευρήματα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας, γεγονός που οδήγησε στην ανάθεση της προανάκρισης στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Το ενδεχόμενο εμπρησμού με χρήση εύφλεκτου υλικού ενισχύεται τόσο από την ταχύτητα εξάπλωσης του μετώπου της φωτιάς όσο και από τις καταθέσεις κατοίκων της περιοχής. Συγκεκριμένα, κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, ενισχύοντας τις υποψίες.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής έκανε αυτοψία στο κατάστημα. Μέσα από την ανάλυση του τρόπου εξάπλωσης της φωτιάς, διαπιστώθηκε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να πρόκειται για εμπρησμό με περιέλουση εύφλεκτου υγρού. Οι αστυνομικοί ερευνούν το σενάριο για άτομο που έριξε καύσιμη ύλη, άναψε φωτιά και εξαφανίστηκε, ενδεχομένως με τη βοήθεια συνεργών του. Ήδη, κλιμάκιο της Δίωξης Εκβιαστών έχει ξεκινήσει να «βλέπει» τα πρώτα στοιχεία, προκειμένου να αναλάβει την υπόθεση σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν πλήρως οι πληροφορίες για εμπρησμό.

Το ιστορικό της καφετέριας και οι εν εξελίξει έρευνες

Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν επισταμένως το ιστορικό της καφετέριας, καθώς αυτό δεν είναι το πρώτο σοβαρό περιστατικό που σημειώνεται στο συγκεκριμένο κατάστημα. Τον Φεβρουάριο του 2023, είχε λάβει χώρα ένοπλη συμπλοκή έξω από το κατάστημα, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε πέσει νεκρός ένας 39χρονος υδραυλικός. Ο άτυχος άνδρας ήταν θαμώνας στο μαγαζί και δεν είχε σχέση με τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες.

Παράλληλα με την εξέταση του παρελθόντος, οι αρχές αναζήτησαν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καταστήματος. Ως ιδιοκτήτης φέρεται ένας 22χρονος από τη Συρία, ενώ η καφετέρια είχε αλλάξει ιδιοκτήτη πριν από περίπου ένα χρόνο. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ή όχι αφανής ιδιοκτήτης. Οι έρευνες για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων της καταστροφής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εν αναμονή και του τελικού πορίσματος των πραγματογνωμόνων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis