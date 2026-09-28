Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σήμερα, Δευτέρα, κατέθεσε ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή μία 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια. Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν με μερική απασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε στον χώρο την ώρα που ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Η νέα της κατάθεση φέρεται να διαφοροποιείται από όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση.

Η κατάθεση της 61χρονης νοσηλεύτριας και η ανατροπή

Η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία απασχολούνταν στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, της 56χρονης Ιωάννας Γάκα και του 58χρονου Ηλία Θεοδωρόπουλου, περιέγραψε εκτενώς την αναστάτωση που επικράτησε μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση ως προς την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο.

Ενώ στην αστυνομία είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει στις 16:15, καθώς είχε ολοκληρωθεί το ωράριό της, σήμερα φέρεται να κατέθεσε ότι βρισκόταν ακόμη στο ιατρείο όταν εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα. Η ίδια υποστήριξε ότι η γιατρός κάλεσε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, με την αναστάτωση να είναι έντονη.

Οι δηλώσεις των γιατρών και η στάση τους

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό Ιωάννα Γάκα μετά το περιστατικό. Την κατηγορούμενη γιατρό την περιέγραψε ως πρόσωπο που δεν δεχόταν κριτική. Όσο για τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος έχει επίσης προφυλακιστεί, φέρεται να κατέθεσε ότι, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, απευθύνθηκε στις εργαζόμενες λέγοντάς τους: «Ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο ιατρείο και ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό μετά τις 16:00.

Το ζήτημα της χορήγησης μέθης και οι τοξικολογικές εξετάσεις

Στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, έχουν καταθέσει στον ανακριτή και άλλες εργαζόμενες του ιατρείου, μεταξύ των οποίων μία γραμματέας και μία ακόμη νοσηλεύτρια. Η τελευταία φέρεται να υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ένα στοιχείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός δεν είχε αναφέρει στην απολογία της.

Καθοριστικά για τη διερεύνηση αυτού του ισχυρισμού αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν εάν και ποιες ουσίες χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού φέρεται να έχει αναφέρει ότι, σε περίπτωση που αποδειχθεί η χορήγηση κάποιας ουσίας, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει την υπεράσπισή της.

Η συνέχεια της δικαστικής έρευνας

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, με τις Αρχές να εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς και εργαζομένους. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει επίσης την έκδοση του βουλεύματος για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Παράλληλα, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ οι ίδιες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki