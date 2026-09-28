Σε συσσώρευση αερίου που πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή μέσα στο διαμέρισμα αποδίδει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τη φονική έκρηξη στην Πλάκα ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Ο κ. Καλύβας ανέφερε ότι το συμβάν, το οποίο είχε τραγικές συνέπειες, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με ένα μικρό κοστολόγιο, εάν είχαν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η απουσία βασικών προστατευτικών μηχανισμών στο διαμέρισμα αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας, όπως εξηγεί ο ειδικός.

Οι εκτιμήσεις για την αιτία της έκρηξης

Ο Γιώργος Καλύβας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέλυσε τις πιθανές αιτίες που οδήγησαν στην έκρηξη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ειδικού, η βασική αιτία ήταν η συσσώρευση αερίου μέσα στο διαμέρισμα. Αυτή η συσσώρευση, όπως εικάζεται, προήλθε από διαρροή είτε στον σωλήνα παροχής φυσικού αερίου είτε στην ίδια τη συσκευή.

Ο κ. Καλύβας εξήγησε ότι η εγκατάσταση της συσκευής βρισκόταν στην κουζίνα του διαμερίσματος, έναν συνήθως κλειστό χώρο. Η διαρροή αερίου σε ένα τέτοιο περιβάλλον, χωρίς επαρκή αερισμό, οδήγησε στη συγκέντρωση επικίνδυνης ποσότητας. Το σενάριο που εξετάζεται για την πυροδότηση της έκρηξης είναι ότι ο ένοικος του διαμερίσματος ενδέχεται να πάτησε έναν διακόπτη για να ανάψει το φως, προκαλώντας έτσι τη μοιραία ανάφλεξη του συσσωρευμένου αερίου.

Απουσία μέτρων ασφαλείας

Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία που ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης ήταν η πλήρης απουσία βασικών μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε εγκατεστημένη βαλβίδα ασφαλείας στη γραμμή παροχής φυσικού αερίου, ούτε λειτουργούσε ανιχνευτής αερίου, δύο συστήματα που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

Ο κ. Καλύβας υπογράμμισε με έμφαση ότι «η γραμμή θα έπρεπε να είχε μια μικρή βαλβίδα και έναν ανιχνευτή αερίου, που δεν υπήρχε». Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «με ένα μικρό κοστολόγιο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτό το συμβάν». Εξήγησε περαιτέρω ότι ένας ανιχνευτής αερίου, εφοδιασμένος με σειρήνα για την έγκαιρη ειδοποίηση, σε συνδυασμό με μια βαλβίδα ασφαλείας τοποθετημένη στη γραμμή μετά τον μετρητή, θα μπορούσαν να είχαν λειτουργήσει ως αποτελεσματικά μέτρα προστασίας, διακόπτοντας την παροχή αερίου ή ειδοποιώντας για τη διαρροή πριν αυτή γίνει επικίνδυνη.

Υποχρεώσεις συντήρησης και νομοθετικό πλαίσιο

Σε σχέση με την κατάσταση συντήρησης της συσκευής φυσικού αερίου, δεν έχει γίνει γνωστό εάν είχε προηγηθεί κάποια τακτική τεχνική συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό. Η απουσία αυτής της πληροφορίας αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα που ανακύπτουν μετά το τραγικό συμβάν, καθώς η συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Ο κ. Καλύβας αναφέρθηκε διεξοδικά στις υποχρεώσεις συντήρησης που προβλέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία. Όπως εξήγησε, όλες οι συσκευές που λειτουργούν με υγραέριο, φυσικό αέριο και πετρέλαιο απαιτούν ετήσια συντήρηση από πιστοποιημένους επαγγελματίες. Επιπλέον, η νομοθεσία προβλέπει έναν υποχρεωτικό έλεγχο στεγανοποίησης της γραμμής παροχής αερίου κάθε τέσσερα χρόνια, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών διαρροών και την εξασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των ενοίκων.

Η σπανιότητα του περιστατικού και η συνήθης πρακτική εγκατάστασης

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, δεν έχει συναντήσει ξανά αντίστοιχο περιστατικό έκρηξης φυσικού αερίου σε διαμέρισμα. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ασυνήθιστη και σπάνια φύση του συγκεκριμένου συμβάντος, παρά την ευρεία χρήση του φυσικού αερίου σε οικιακές εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια.

Τόνισε επίσης ότι η συνήθης και προτεινόμενη πρακτική εγκατάστασης για τις περισσότερες συσκευές φυσικού αερίου είναι σε εξωτερικούς χώρους, όπως τα μπαλκόνια. Η επιλογή αυτής της θέσης εγκατάστασης έχει ως βασικό και καθοριστικό πλεονέκτημα τη δυνατότητα τυχόν διαρροών αερίου να διοχετευθούν άμεσα και αποτελεσματικά στην ατμόσφαιρα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος συσσώρευσης αερίου σε κλειστούς χώρους και, κατ’ επέκταση, η πιθανότητα πρόκλησης έκρηξης, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τους κατοίκους.

Με πληροφορίες από: Reader