Η Κυψέλη ζητά λύσεις: Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά δωρεάν στέγαση για τους κατοίκους με ρηγματώσεις

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, με θέμα το σοβαρό ζήτημα των ρηγματώσεων που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Οι ζημιές αποδίδονται στις εργασίες του μετροπόντικα (TBM) για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε το αίτημα του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προς την ανάδοχο εταιρεία, ΑΒΑΞ, για την άμεση και δωρεάν προσωρινή στέγαση των πληγέντων κατοίκων.

Οι ρηγματώσεις και η ακινητοποίηση του μετροπόντικα

Το πρόβλημα των ρηγματώσεων στις πολυκατοικίες της Κυψέλης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι ζημιές αυτές συνδέονται άμεσα με τις εργασίες του μετροπόντικα, του TBM όπως αναφέρεται, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε ακινητοποίηση του μετροπόντικα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προμηνύει καθυστέρηση στην επανεκκίνηση του έργου.

Η συνέντευξη Τύπου διοργανώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Το φλέγον αυτό ζήτημα απαιτεί άμεσες λύσεις για την ασφάλεια και την καθημερινότητα των ανθρώπων που βλέπουν τα σπίτια τους να επηρεάζονται από τις εργασίες του μεγάλου αυτού έργου υποδομής.

Αναβαθμισμένη επικινδυνότητα κτιρίων

Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης έγινε στην επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα κτίρια, ιδίως όσα βρίσκονται επί της οδού Σπετσών. Αυτά τα κτίρια είναι τοποθετημένα ακριβώς πάνω από το σημείο όπου έχει ακινητοποιηθεί ο μετροπόντικας, καθιστώντας την κατάστασή τους κρίσιμη.

Όπως υπογραμμίστηκε, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κτιρίων αυτών έχει αλλάξει σημαντικά. Ενώ οι αρχικοί έλεγκοι, που πραγματοποιήθηκαν πριν τη διέλευση του μετροπόντικα, τα κατέτασσαν στο χαμηλό επίπεδο επικινδυνότητας, χαρακτηρίζοντάς τα ως «πράσινα», οι μεταγενέστεροι έλεγκοι οδήγησαν στην υποβάθμισή τους. Πλέον, πολλά από αυτά τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί ως «κίτρινα» ή ακόμα και «κόκκινα», υποδηλώνοντας υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Ο κ. Δούκας τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι πολυκατοικίες αυτές, ενώ οι έλεγχοι πριν τη διέλευση του μετροπόντικα, του TBM όπως λέγεται, έδειχναν τα κτήρια αυτά να είναι στο χαμηλό επίπεδο επικινδυνότητας, πράσινα δηλαδή, στη συνέχεια έχουν ή κιτρινίσει ή κοκκινίσει. Και μάλιστα ακόμα και σε δευτερογενείς ελέγχους που μπαίνουν ακόμα περισσότερα στοιχεία, κάποια παραμένουν κοκκινισμένα. Άρα είναι υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Πώς διασφαλίζει κανείς ότι αν συμβεί το οτιδήποτε στα κτήρια αυτά θα συνεχίσουν να διαμένουν οι κάτοικοι;»

Αίτημα για κάλυψη στεγαστικών αναγκών από την ΑΒΑΞ

Βάσει των παραπάνω δεδομένων και της αυξημένης επικινδυνότητας, ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία, ΑΒΑΞ, να αναλάβει άμεσα την κάλυψη του κόστους διαμονής των κατοίκων που επηρεάζονται. Το επιχείρημα που προβλήθηκε είναι ότι το έργο είναι ασφαλισμένο, γεγονός που θα πρέπει να επιτρέψει την αποζημίωση και την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.

Το αίτημα αφορά την εξασφάλιση εναλλακτικών χώρων διαμονής για τους κατοίκους, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες και οι εργασίες ενίσχυσης των κτιρίων. Η προσωρινή αυτή λύση κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των πολιτών, δεδομένου του υψηλού επιπέδου επικινδυνότητας που έχει διαπιστωθεί σε αρκετές πολυκατοικίες.

Η πρόταση του δημάρχου για άμεσες ενέργειες

Ο Χάρης Δούκας παρουσίασε μια συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σύμφωνα με αυτήν, για τα κτίρια όπου υπάρχουν ήδη προκαταρκτικές μελέτες, θα πρέπει να υπάρξει, με μέριμνα της εταιρείας, η δυνατότητα διαμονής σε άλλους χώρους για τους κατοίκους που εξακολουθούν να παραμένουν εκεί. Ο δήμαρχος υπογράμμισε την αναγκαιότητα αυτής της ενέργειας, ώστε να μην αυξηθεί περαιτέρω η αβεβαιότητα, το άγχος και η ανασφάλεια στην περιοχή.

Επιπλέον, ο κ. Δούκας ζήτησε να προσφέρεται διαμονή στους κατοίκους όσο οι εμπειρογνώμονες χρειάζονται χρόνο για να εξετάσουν τις δύσκολες περιπτώσεις. Για τα κτίρια που παραμένουν σε «ερωτηματικό» ως προς την κατάστασή τους, πρότεινε να ξεκινήσουν άμεσα οι πρώτες στατικές ενισχύσεις, εν αναμονή των καθαρών αποτελεσμάτων των μελετών.

Αντιφατικές δηλώσεις και καθυστερήσεις

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Δούκας έκανε επίσης λόγο για «αντιφατικές δηλώσεις» που έχουν παρατηρηθεί. Αυτές οι δηλώσεις φέρεται να προέρχονται από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην πολυπλοκότητα του ζητήματος. Η ύπαρξη τέτοιων αντιφατικών τοποθετήσεων ενδέχεται να συμβάλλει στην αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις και την αντιμετώπιση του προβλήματος των ρηγματώσεων στην Κυψέλη.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis