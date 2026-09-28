Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προέβη σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων την επιστροφή ενοικίου σε ένα μεγάλο αριθμό δικαιούχων. Συγκεκριμένα, πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές αναμένεται να λάβουν επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Στις ίδιες δηλώσεις, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, καθώς και σε άλλα κυβερνητικά σχέδια που αφορούν την οικονομία, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Η ενημέρωση κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Για τους εκπαιδευτικούς, τους ιατρούς και τους νοσηλευτές που καλύπτονται από ειδική ρύθμιση, προβλέπεται η επιστροφή διπλού ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, εφαρμόζοντας στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συνεισφέρουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ήδη η πίστωση δύο ενοικίων για τα μισθώματα του 2024 σε 17.074 δικαιούχους. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Η πληρωμή αυτή, συνολικού ύψους περίπου 4,9 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιήθηκε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, καλύπτοντας τα μισθώματα του τρέχοντος έτους.

Σημαντική αύξηση στη χρήση του IRIS

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη σημαντική διεύρυνση της χρήσης του συστήματος IRIS. Οι ενεργοποιήσεις του IRIS έχουν αυξηθεί από 2,2 εκατομμύρια στα τέλη του 2023 σε 4,75 εκατομμύρια σήμερα, γεγονός που υποδηλώνει την αυξανόμενη υιοθέτησή του από τους πολίτες.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι μόνο κατά το έτος 2025, πραγματοποιήθηκαν μέσω του IRIS 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές. Η συνολική αξία αυτών των συναλλαγών ανήλθε σε 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο του συστήματος στις καθημερινές οικονομικές δραστηριότητες.

Νέο καθεστώς κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημέρωσε επίσης για την κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά το νέο Καθεστώς Κινήτρων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Το νομοσχέδιο αυτό δίνει έμφαση σε επενδύσεις υψηλής αναπτυξιακής αξίας, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν τη βιομηχανία, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία. Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο νέο καθεστώς μπορούν να κυμαίνονται από 10 έως 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ενίσχυση που παρέχεται μπορεί να φτάσει έως και τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Δράσεις για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και την εκπαίδευση

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη νέα δράση «REBRAIN GREECE», η οποία ξεκίνησε στο Μόναχο. Η δράση αυτή έχει ως στόχο την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τη Γερμανία, ενισχύοντας έτσι την ελληνική αγορά εργασίας με υψηλού επιπέδου δεξιότητες.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την έναρξη του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει δωρεάν ζωντανή υποστήριξη σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στους μαθητές.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες μιας οικογένειας». Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεπεράσει τους 410.000 χρήστες, αποδεικνύοντας τη μεγάλη του απήχηση και την ανάγκη που καλύπτει.

Επικείμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης πληροφόρησε τους πολιτικούς συντάκτες ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένεται να συζητηθούν σημαντικά θέματα της κυβερνητικής ατζέντας.

Με πληροφορίες από: Topontiki