Η υπόθεση Μαζωνάκη: Η γιατρός αρνείται τη χορήγηση μέθης, αναμένονται κρίσιμες εξελίξεις

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την προφυλακισμένη γιατρό να αρνείται κατηγορηματικά ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση. Την ίδια στιγμή, ο σύζυγός της, επίσης κατηγορούμενος, κρατά αποστάσεις από το ζήτημα της μέθης, ενώ η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αναμένοντας κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η άρνηση της γιατρού και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει στην αρχική της θέση, αρνούμενη πεισματικά ότι χορήγησε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση. Αυτή η άρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράστηκε και κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή, παρά τα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Η υπερασπιστική της γραμμή έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει καταθέσει μία εκ των νοσηλευτριών του ιατρείου. Η νοσηλεύτρια φέρεται να υποστηρίζει πως η γιατρός της ζήτησε να τηρήσουν κοινή γραμμή στις αναφορές τους σχετικά με την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή. Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στις ουσίες που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη τη μοιραία ημέρα, το τοπίο παραμένει θολό.

Η στάση του συζύγου και η ευθύνη για τα μηχανήματα

Ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός, σύζυγος της κατηγορούμενης, φέρεται να κρατά αποστάσεις από όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο ίδιος εμφανίζεται να αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη του για τη λειτουργία των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, καθώς είναι και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου όπου βρέθηκαν τα παράνομα μηχανήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός επιμένει στην αρχική του θέση πως δεν είχε καμία εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή. Φέρεται να έχει δηλώσει ότι του ζητήθηκε να βοηθήσει μετά τις 4 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, κάτι που και έκανε, όταν ειδοποιήθηκε για την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη. Παίρνει σαφείς αποστάσεις από το ζήτημα της χορήγησης μέθης, «δείχνοντας» αποκλειστικά προς την πλευρά της συζύγου του για το συγκεκριμένο θέμα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στην πορεία της ανάκρισης δεν θα επέλθει ρήξη στην κοινή, μέχρι τώρα, υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού.

Μαρτυρικές καταθέσεις και το παζλ της υπόθεσης

Η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον ανακριτή να προσπαθεί να συνθέσει το παζλ της υπόθεσης μέσα από τις μαρτυρικές καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου περνά σήμερα ακόμα μία νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να βρισκόταν στο ιατρείο τη μοιραία ημέρα.

Όλα τα πρόσωπα που βρέθηκαν στην Καρνεάδου την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή. Μεταξύ των προσώπων που φέρεται να ήταν παρόντα στο ιατρείο ήταν και η κόρη του ζευγαριού των κατηγορούμενων γιατρών. Οι μαρτυρίες, ωστόσο, παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις αντιφάσεις, δημιουργώντας ένα θολό τοπίο για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Κρίσιμα τα αποτελέσματα για το τηλεφωνικό απόρρητο

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έκδοση του βουλεύματος που αφορά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση. Το βούλευμα αυτό, το οποίο ζήτησε ο ανακριτής, αναμένεται να εκδοθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα αποτελέσματα από το «άνοιγμα» των επικοινωνιών εκτιμάται ότι θα είναι κρίσιμα και ενδεχομένως να ανατρέψουν δεδομένα, δρομολογώντας σημαντικές εξελίξεις στην πορεία της έρευνας. Στο στόχαστρο της έρευνας δεν έχουν μπει μόνο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αλλά και άλλα πρόσωπα που βρέθηκαν μπλεγμένα στο κουβάρι των ενεργειών που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit