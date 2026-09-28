Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή, καθώς και ερωτήματα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) σχετικά με την υδροθεραπεία και έναν απινιδωτή που παρέμενε ανενεργός για τέσσερα χρόνια, φέρνουν στο φως νέες πτυχές γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν νέα στοιχεία στην εν εξελίξει ανάκριση, εστιάζοντας στην κατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού και τις καταθέσεις προσώπων που βρέθηκαν κοντά στον καλλιτέχνη λίγο πριν τον θάνατό του.

Η νέα κατάθεση και η έρευνα του ανακριτή

Η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με την κατάθεση μίας ακόμη νοσηλεύτριας. Συγκεκριμένα, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, έχει κληθεί να καταθέσει μία υπάλληλος του ιατρείου που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου.

Η γυναίκα αυτή είναι πιθανόν να ερωτηθεί σχετικά με την τοποθέτηση της κατηγορούμενης γιατρού. Η γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία της ενώπιον του δικαστικού λειτουργού ότι δεν χορήγησε μέθη στον δημοφιλή τραγουδιστή, μια δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουν αποκαλυφθεί και κατατεθεί μεταγενέστερα στην υπόθεση.

Ερωτήματα για την υδροθεραπεία από τον ΙΣΑ

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με την υδροθεραπεία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η κυρία Λεονάρδου αναφέρθηκε στην υδροθεραπεία που φέρεται να έγινε την παραμονή της μοιραίας πλασμαφαίρεσης.

Το ερώτημα που τέθηκε αφορά συγκεκριμένα τον τόπο όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η υδροθεραπεία. Η διερεύνηση αυτού του σημείου αποτελεί μέρος των ελέγχων που διενεργεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο απινιδωτής που παρέμενε ανενεργός για τέσσερα χρόνια

Αποκαλυπτικά στοιχεία έχουν έρθει στο φως και για τη λειτουργία ενός απινιδωτή την ώρα της κρίσης. Ο προμηθευτής του συγκεκριμένου μηχανήματος, Γ. Αδαμόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι δέχθηκε τηλεφώνημα στις 16:26 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή.

Το τηλεφώνημα έγινε από τη νοσηλεύτρια και την προφυλακισμένη γιατρό, οι οποίες ζητούσαν εναγωνίως οδηγίες, καθώς η συσκευή δεν λειτουργούσε. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο απινιδωτής είχε αγοραστεί στις 7 Ιουλίου 2022 και παρέμενε στο κουτί του επί τέσσερα χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει ενεργή μπαταρία τη στιγμή που χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί.

Οι «εγκληματικές ευθύνες» και η θέση της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, έκανε λόγο για «εγκληματικές ευθύνες» αναφορικά με την υπόθεση. Ο κ. Λυκούδης τόνισε πως πρόκειται για αφαίρεση ανθρώπινης ζωής με ενδεχόμενο δόλο.

Σημείωσε επίσης ότι μια απλή αλλαγή μπαταρίας στον απινιδωτή θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Η θέση της οικογένειας, όπως εκφράστηκε μέσω του δικηγόρου της, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των παραλείψεων που φέρεται να συνέβησαν.

Η στάση της υπεράσπισης των κατηγορουμένων

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση των κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει δηλώσει ότι θα απέχει «από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης». Αυτή η δήλωση έγινε μέσω δελτίου Τύπου που εξέδωσε η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του ζευγαριού των κατηγορουμένων.

Η στάση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση της υπεράσπισης να διατηρήσει τη διαδικασία εντός των δικαστικών αιθουσών, αποφεύγοντας τον δημόσιο διάλογο και την προβολή της υπόθεσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos