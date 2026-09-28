Η γιατρός αρνείται χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη – Αναμονή για τοξικολογικές και άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις καταθέσεις μαρτύρων να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις αρχές να αναμένουν κρίσιμα στοιχεία. Η προφυλακισμένη γιατρός, κατηγορούμενη για τον θάνατο του τραγουδιστή, φέρεται να αρνείται ότι χορήγησε οποιαδήποτε ουσία μέθης πριν από την πλασμαφαίρεση, μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με μαρτυρία νοσηλεύτριας. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται να ρίξουν φως στις ουσίες που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί στον τραγουδιστή.

Η άρνηση της γιατρού και οι αντιφάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει στην άρνησή της ότι προχώρησε σε χορήγηση μέθης πριν από την πλασμαφαίρεση, την «μοιραία ημέρα». Στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή, η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αυτή η θέση της γιατρού έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια του ιατρείου. Η νοσηλεύτρια, μάλιστα, υποστηρίζει πως η γιατρός ζήτησε από τις εργαζόμενες να τηρήσουν κοινή γραμμή στις αναφορές τους σχετικά με την αλληλουχία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν.

Η θέση του δεύτερου κατηγορούμενου γιατρού

Ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος είναι ο σύντροφος της προφυλακισμένης γιατρού, κρατά από την πρώτη στιγμή αποστάσεις από όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο ίδιος εμφανίζεται να αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη του για τη λειτουργία των μηχανημάτων, επιμένοντας στην αρχική του θέση.

Συγκεκριμένα, φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν είχε καμία εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή και πως του ζητήθηκε να βοηθήσει μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που και έκανε. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στην πορεία δεν θα επέλθει ρήξη στην κοινή, μέχρι τώρα, υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού.

Εξελίξεις στην ανακριτική διαδικασία

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στις ουσίες που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη, τα πρόσωπα που βρέθηκαν στην Καρνεάδου την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή θα καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή. Ο ανακριτής επιχειρεί να συνθέσει το παζλ της υπόθεσης μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν αντιφάσεις, δημιουργώντας ένα θολό τοπίο. Μάλιστα, μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο φέρεται να ήταν και η κόρη του ζευγαριού των γιατρών.

Παράλληλα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έκδοση του βουλεύματος που αφορά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση. Τα αποτελέσματα από το «άνοιγμα» των επικοινωνιών εκτιμάται ότι θα είναι κρίσιμα για την πορεία της έρευνας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr