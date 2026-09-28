Το Half Note Jazz Club υποδέχεται τους Marc Halbheer’s Compás

Το Half Note Jazz Club ανοίγει ξανά τις πόρτες του για μια νέα, συναρπαστική σεζόν, υποσχόμενο μουσικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό, το κλαμπ υποδέχεται την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου το διεθνές κουαρτέτο Marc Halbheer’s Compás. Το σχήμα, που αποτελείται από μουσικούς από την Αθήνα, την Ελβετία και τη Μαδρίτη, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μνήμη του θρυλικού Milcho Leviev, με special guest τον Haig Yazdjian στο ούτι και τη φωνή.

Η έναρξη της νέας σεζόν στο Half Note

Μετά από μια περίοδο αναμονής, το Half Note Jazz Club είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά το κοινό του, προσφέροντας μια πλούσια σειρά εκδηλώσεων. Η νέα σεζόν αναμένεται να είναι γεμάτη με σπουδαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, οι οποίοι θα προσφέρουν μοναδικές συνεργασίες και ανεπανάληπτες μουσικές στιγμές. Η φιλοσοφία του κλαμπ παραμένει η παροχή υψηλού επιπέδου μουσικών εμπειριών, διατηρώντας το κύρος του στον χώρο της jazz και όχι μόνο.

Οι πόρτες του Half Note ανοίγουν για να φιλοξενήσουν ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα μουσικών προτιμήσεων, με την ποιότητα και την πρωτοτυπία να αποτελούν τους βασικούς άξονες. Το διεθνές κουαρτέτο Marc Halbheer’s Compás αποτελεί μία από τις πρώτες σημαντικές αφίξεις της σεζόν, σηματοδοτώντας μια δυναμική έναρξη.

Το διεθνές κουαρτέτο Marc Halbheer’s Compás

Το Marc Halbheer’s Compás είναι ένα διεθνές σχήμα που φέρνει κοντά μουσικούς από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, συγκεκριμένα από την Αθήνα, την Ελβετία και τη Μαδρίτη. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό συνδυασμό, όπου η jazz συναντά παραδοσιακά ιδιώματα από τις Άλπεις, την Ανατολική Ευρώπη και την Ισπανία. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα οικείος και καινοτόμος.

Στον πυρήνα του ήχου τους βρίσκονται ο αυτοσχεδιασμός και η πολιτισμική ανταλλαγή, στοιχεία που επιτρέπουν στους μουσικούς να δημιουργούν έναν ανοιχτό μουσικό διάλογο. Η παράδοση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό στοιχείο, αλλά ως ένα ζωντανό υλικό για νέα δημιουργία και έκφραση. Το κουαρτέτο αποτελείται από την Patricia Draeger στο ακορντεόν, τον David Lynch στα πνευστά, τον Γιώτη Κιουρτσόγλου στο μπάσο και τον Marc Halbheer στα ντραμς και τα κρουστά.

Αφιέρωμα στον «Νονό της βαλκανικής jazz»

Το πρόγραμμα του Marc Halbheer’s Compás είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Milcho Leviev, μιας εμβληματικής μορφής της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Milcho Leviev ήταν ένας θρυλικός Βούλγαρος πιανίστας και συνθέτης, ο οποίος έμεινε γνωστός και ως ο «Νονός της βαλκανικής jazz». Η συμβολή του στη μουσική ήταν καθοριστική, καθώς υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους που συνέδεσαν δημιουργικά την jazz με τον βαλκανικό μουσικό κόσμο.

Ο Leviev υπήρξε ο αρχικός πιανίστας των Eastern Eye, ενός σχήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα. Το αφιέρωμα του Marc Halbheer’s Compás αποτελεί μια ευκαιρία να τιμηθεί η κληρονομιά του και να αναδειχθεί η επιρροή του. Στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος, ο Haig Yazdjian θα συμμετάσχει ως special guest, προσθέτοντας τη μοναδική του πινελιά με το ούτι και τη φωνή του.

Οι ξεχωριστοί καλλιτέχνες του σχήματος

Η Patricia Draeger, η οποία χειρίζεται το ακορντεόν στο σχήμα, είναι μια αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα, νικήτρια του Swiss Grand Prix Music 2026, της ανώτατης ελβετικής διάκρισης για μουσικούς. Έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό ύφος που συνδυάζει την παραδοσιακή μουσική, την jazz και τον αυτοσχεδιασμό, με επίκεντρο την πολιτισμική ανταλλαγή. Η πορεία της την έχει οδηγήσει σε εμφανίσεις σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία, Αυστραλία και Αφρική. Η συνεργασία της με τον Marc Halbheer ξεκίνησε το 2002, όταν συμμετείχαν στη World Big Band Tien Shan Switzerland Express, περιοδεύοντας σε Ευρώπη και Ασία.

Ο David Lynch, γεννημένος στην Καλιφόρνια και με έδρα την Αθήνα, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη μουσική γλώσσα, ενσωματώνοντας το προσωπικό εκφραστικό του ιδίωμα στην ανατολική μουσική παράδοση. Έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες άλμπουμ και πολυάριθμα κινηματογραφικά soundtracks. Επιπλέον, έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τον χορό, αναδεικνύοντας την ευρύτητα του ταλέντου του.

Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, μπασίστας με έδρα την Αθήνα, θεωρείται πρωτοπόρος στην ένταξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης σε σύγχρονα ιδιώματα. Έχει επηρεάσει πολλούς μουσικούς και για χρόνια υπήρξε μπασίστας πρώτης επιλογής στην ελληνική σκηνή, χάρη στην δεξιοτεχνία και την καινοτομία του. Η συνεργασία του με τον Marc Halbheer μετράει περισσότερα από 37 χρόνια, αποδεικνύοντας μια μακροχρόνια και επιτυχημένη μουσική σχέση. Ο ίδιος ο Marc Halbheer κινείται με ανοιχτό πνεύμα και ευελιξία σε διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα, με την πορεία του να τον έχει οδηγήσει σε φεστιβάλ και αίθουσες συναυλιών σε διάφορες τοποθεσίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki