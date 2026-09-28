Θάσος: Νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

Ένας 51χρονος άντρας, υπήκοος Γερμανίας, ανασύρθηκε χθες, 27 Σεπτεμβρίου, χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Σαλιάρα» στη Θάσο. Παρευρισκόμενοι και πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο θάνατός του διαπιστώθηκε αργότερα στο Κέντρο Υγείας Θάσου. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό.

Το περιστατικό στην παραλία «Σαλιάρα»

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα χθες, 27 Σεπτεμβρίου, στην παραλία «Σαλιάρα» της Θάσου. Ένας 51χρονος άντρας, ο οποίος ήταν υπήκοος Γερμανίας, βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις αισθήσεις του. Η άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων στην παραλία ήταν καθοριστική, καθώς έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τη λιμενική αρχή, οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν άμεσα από πολίτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην παραλία. Παράλληλα, στο σημείο έφτασε και πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, το οποίο συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης και παροχής βοήθειας στον 51χρονο Γερμανό τουρίστα.

Η διακομιδή και η διαπίστωση του θανάτου

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στην παραλία «Σαλιάρα», ο 51χρονος άντρας διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Θάσου. Η μεταφορά του έγινε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, με την ελπίδα να μπορέσει να ανακτήσει τις αισθήσεις του και να σωθεί.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τόσο από τους παρευρισκόμενους όσο και από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Θάσου, ο θάνατος του 51χρονου Γερμανού υπηκόου διαπιστώθηκε κατά την άφιξή του στην υγειονομική μονάδα. Το γεγονός αυτό βύθισε σε θλίψη όσους βρέθηκαν κοντά στο περιστατικό.

Η προανάκριση από τις λιμενικές αρχές

Για το τραγικό συμβάν, το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου, το οποίο υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης. Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογή πληροφοριών και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη ο θάνατος του 51χρονου τουρίστα.

Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που μπορούν να ρίξουν φως στην υπόθεση. Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου, ως αρμόδια αρχή, έχει την ευθύνη να καταγράψει λεπτομερώς τα γεγονότα και να διασφαλίσει την ορθή διερεύνηση του περιστατικού, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Εντολή για νεκροψία-νεκροτομή

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η εντολή αυτή κρίνεται απαραίτητη για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 51χρονου Γερμανού υπηκόου, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Σαλιάρα».

Η νεκροψία-νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται να δώσουν σημαντικές απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του άντρα, ολοκληρώνοντας έτσι το έργο της προανάκρισης των λιμενικών αρχών.

Με πληροφορίες από: Topontiki