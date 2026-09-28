Ξεκίνησαν οι έλεγχοι κλιμακίων μηχανικών στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Το τραγικό συμβάν είχε ως αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στα χαλάσματα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το βάρος να πέφτει πλέον στην αξιολόγηση της στατικότητας των γύρω κτιρίων που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές.

Οι έλεγχοι των κλιμακίων μηχανικών

Σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, διαδοχικά κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή της Λυσικράτους. Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχειρούν κλιμάκια της ΔΑΕΕ, μηχανικοί της εταιρείας φυσικού αερίου, καθώς και εκπρόσωποι της Πολεοδομίας.

Οι αυτοψίες που διενεργούνται καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή γύρω από το σημείο της έκρηξης. Οι μηχανικοί εξετάζουν με προσοχή την κατάσταση των κτιρίων, αναζητώντας τυχόν επιπτώσεις από το ωστικό κύμα που προκλήθηκε από την ισχυρή έκρηξη.

Εστίαση στις ζημιές και τη στατικότητα των κτιρίων

Οι έρευνες των ειδικών εστιάζονται στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές. Εκφράζονται έντονοι φόβοι και ανησυχίες σχετικά με τη στατικότητα αυτών των κατασκευών, καθώς η έκταση των ζημιών είναι εκτεταμένη.

Το κύριο βάρος των ελέγχων, ωστόσο, θα δοθεί στο νεοκλασικό κτίριο όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, καθώς και στα παρακείμενα κτίρια που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές. Αυτό θα συμβεί μόλις απομακρυνθούν τα μηχανήματα της ΕΜΑΚ και ολοκληρωθούν οι δικές τους επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Δηλώσεις του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Χαρλαύτης, προέβη σε δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τη διαδικασία των ελέγχων. Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι έχουν ως πρωταρχικό αντικείμενο την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κατασκευών.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα κτίρια μπορούν να παραμείνουν προσβάσιμα και να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από τους ενοίκους ή τους ιδιοκτήτες τους. Σε περίπτωση που κάποιο κτίριο κριθεί επικίνδυνο, θα απαιτηθούν επιπλέον, δευτερογενείς έλεγχοι, καθώς και η εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών παρεμβάσεων για την αποκατάστασή του.

Ο κ. Χαρλαύτης εξήγησε περαιτέρω ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε μελέτη αποκατάστασης. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την πλήρη διασφάλιση της καταλληλότητας του κτιρίου, αυτό θα παραμένει μη προσβάσιμο για λόγους ασφαλείας.

Προηγούμενες αυτοψίες και οδηγίες για την απομάκρυνση χαλασμάτων

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας είχε ήδη πραγματοποιήσει μια πρώτη αυτοψία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που σημειώθηκε το τραγικό συμβάν. Ωστόσο, η πρόσβαση στο σημείο ήταν περιορισμένη εκείνη την ημέρα, λόγω των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα με την αρχική αυτοψία, το κλιμάκιο της Πολεοδομίας έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξελίσσονται οι εργασίες απομάκρυνσης των χαλασμάτων. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο ώστε να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να αποφευχθεί η πρόκληση επιπλέον προβλημάτων στις ήδη πληγείσες κατασκευές.

Αναμονή για σαφέστερη εικόνα

Οι πιο αναλυτικές αυτοψίες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή αναμένεται να προσφέρουν μια σαφέστερη και πληρέστερη εικόνα για την έκταση των επιπτώσεων της έκρηξης στα κτίρια της περιοχής. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Reader