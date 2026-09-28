Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής Ελλάδας στους πρόσφατους αγώνες του Nations League, επιδεικνύοντας μια ολοκληρωμένη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Ο 27χρονος επιθετικός, παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε ο ίδιος, συνέβαλε καθοριστικά σε δύο από τα τρία γκολ που πέτυχε η «γαλανόλευκη» στα δύο παιχνίδια. Οι ενέργειές του στο Άουγκσμπουργκ, όπου βρέθηκε η αποστολή με τον Γιώργο Σακελλαρίου, αντικατοπτρίζουν ακριβώς όσα αναζητά ένας προπονητής από τον επιθετικό του.

Ο ρόλος του επιθετικού και η προσφορά του Παυλίδη

Η αξία ενός επιθετικού δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην επίτευξη τερμάτων. Αν και οι φορ πληρώνονται αδρά για να στέλνουν τη μπάλα στα δίχτυα, καλούνται να επιτελούν και ένα πλήθος άλλων εργασιών στον αγωνιστικό χώρο. Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, διαθέτει αρκετές επιλογές στην επίθεση, ωστόσο ο Βαγγέλης Παυλίδης αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον σημαντικά του «όπλα».

Ο Θεσσαλονικιός επιθετικός, γεννημένος στις 21 Νοεμβρίου του 1998, έχει ύψος 1,86 μέτρα και διαθέτει συμβόλαιο με τη Μπενφίκα έως το 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιότητα και το ταλέντο του. Ο Παυλίδης ήταν ένας από τους πέντε φορ που συμπεριέλαβε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή για τις αναμετρήσεις του Nations League.

Θέση και προσαρμογή στο πλάνο του Γιοβάνοβιτς

Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέδειξε αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα στις τακτικές απαιτήσεις του προπονητή του. Στο Βελιγράδι ξεκίνησε ως βασικός στην κορυφή της επίθεσης, έχοντας δίπλα του τον Κωστούλα. Στην αναμέτρηση με τη Γερμανία, ξεκίνησε επίσης βασικός, αυτή τη φορά με τον Τεττέη, αλλά στη διάρκεια του αγώνα μετακινήθηκε σε πιο οπισθοφυλακτική θέση, πίσω από τον Τεττέη.

Πέρα από τον επιθετικό του ρόλο, ο Παυλίδης υπηρέτησε πιστά το πλάνο του προπονητή του, προσφέροντας σημαντική βοήθεια και στην άμυνα. Υπήρξαν στιγμές που η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο θύμιζε εξάρι, καθώς γύριζε πίσω, συμμετείχε ενεργά στην αμυντική φάση και έκλεινε χώρους ακόμα και κοντά στο ημικύκλιο, καλύπτοντας τους συμπαίκτες του. Η προσπάθειά του αυτή ήταν αρκετή για να οδηγήσει την Εθνική σε δύο νίκες.

Καθοριστικές ενέργειες στα γκολ της Εθνικής

Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε συνολικά τρία γκολ στα δύο παιχνίδια, και δύο από αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις ενέργειες του Βαγγέλη Παυλίδη. Στην αναμέτρηση του Βελιγραδίου, και συγκεκριμένα στο 73ο λεπτό και 12 δευτερόλεπτα, ο διεθνής επιθετικός κράτησε τη μπάλα με το σώμα του με εξαιρετικό τρόπο. Την κατάλληλη στιγμή, πάσαρε στον Τζόλη, ο οποίος εκτέλεσε άψογα διαμορφώνοντας το 1-1.

Στον αγώνα στη Γερμανία, ο Παυλίδης ήταν και πάλι καθοριστικός. Στο 67ο λεπτό, άσκησε ψηλή πίεση, έκλεψε τη μπάλα από τον Κίμιχ και δημιούργησε μια έτοιμη ευκαιρία για γκολ στον Ιωαννίδη. Παρόλο που ο συμπαίκτης του, ο οποίος είναι και μεγάλος αντίπαλος στην Πορτογαλία με τη Σπόρτινγκ, έχασε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ σε 0-1, η Εθνική είχε κι άλλη στιγμή για να νικήσει και να εντυπωσιάσει την Ευρώπη.

Η δεύτερη κρίσιμη στιγμή στη Γερμανία

Η δεύτερη κρίσιμη ενέργεια του Παυλίδη στον αγώνα της Γερμανίας ήρθε στο 73ο λεπτό και 25 δευτερόλεπτα. Εκείνη τη στιγμή, ο επιθετικός βρισκόταν υπό πίεση στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, περίπου δέκα μέτρα προς την περιοχή της Εθνικής, με δύο Γερμανούς παίκτες δίπλα του. Παρά την κούραση από τη συνεχή προσπάθεια, η εμπειρία και η ποιότητά του τον οδήγησαν να αλλάξει το παιχνίδι.

Πραγματοποίησε μια μπαλιά περίπου 40 μέτρων στον Τζόλη, βγάζοντάς τον σε θέση ένας εναντίον ενός με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η ενέργεια αυτή οδήγησε σε γκολ, με τον ίδιο τον Παυλίδη, μετά την εκπληκτική πάσα, να βρίσκεται στο ύψος της μικρής περιοχής. Η κίνηση αυτή βοήθησε την ομάδα να ξεφύγει από την πίεση και να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας.

Ο παίκτης που θέλει κάθε προπονητής

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτελεί τον τύπο του παίκτη που επιθυμεί κάθε προπονητής στην ομάδα του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που «κουμπώνει» αρμονικά με όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, όπως ο Κωστούλας, ο Τεττέη, ο Ιωαννίδης και ο Δουβίκας. Η ικανότητά του να συνδυάζει την επιθετική παρουσία με την αμυντική συνεισφορά, καθώς και η προσαρμοστικότητά του σε διαφορετικούς ρόλους, τον καθιστούν αναντικατάστατο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως και κάθε προπονητής, εκτιμά ιδιαίτερα τέτοιους παίκτες που προσφέρουν πολλά περισσότερα από ένα απλό γκολ, συμβάλλοντας στην ομαδική λειτουργία και την επίτευξη των στόχων. Η συνολική του παρουσία στους αγώνες του Nations League επιβεβαίωσε την αξία του ως ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Εθνικής Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta