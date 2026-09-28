Απογειώνονται τα αεροπορικά εισιτήρια: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις αυξήσεις, εξετάζει προσαρμογές η Aegean

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα παρουσίασαν άλμα 16,3% τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τη Eurostat και αποτυπώνουν πόσο ακριβότερο έγινε το αεροπορικό ταξίδι μέσα σε έναν χρόνο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, όπου η αεροπορική μετακίνηση αποτελεί συχνά αναγκαία επιλογή, ειδικά για τους κατοίκους των νησιών.

Η Ελλάδα στην κορυφή των αυξήσεων

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στις αυξήσεις των τιμών των αεροπορικών μεταφορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον μήνα Αύγουστο. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ήταν αυξημένες κατά 16,3% σε ετήσια βάση, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, δηλαδή τον Αύγουστο του 2025. Η αύξηση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη θέση της λίστας, με την Ιρλανδία να ακολουθεί με αύξηση 14,4%.

Αυτός ο δείκτης της Eurostat παρέχει μια συνολική εικόνα της αγοράς των αεροπορικών μεταφορών επιβατών στην Ελλάδα. Δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά αντικατοπτρίζει το γενικότερο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες για τις αεροπορικές τους μετακινήσεις. Η σημαντική αυτή άνοδος εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι το αεροπλάνο αποτελεί συχνά τη μοναδική ή την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή μετακίνησης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδίως για όσους διαμένουν στα νησιά.

Ο δείκτης της Eurostat και οι παράγοντες

Η αύξηση του 16,3% στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών, όπως καταγράφεται από τη Eurostat, δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε έναν μόνο αερομεταφορέα. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των αεροπορικών μεταφορών επιβατών που πραγματοποιούνται στην ελληνική αγορά. Επομένως, δεν κατατάσσει τις εταιρείες με βάση το πόσο αύξησαν τις δικές τους τιμές, αλλά αποτυπώνει το μέσο όρο της αγοράς.

Η διαμόρφωση του δείκτη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το συνολικό κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών, η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια και η διαθεσιμότητα των θέσεων στις πτήσεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των τιμών των εισιτηρίων και, κατ’ επέκταση, στην ετήσια αύξηση που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο.

Ο ρόλος της Aegean στην αγορά

Παρόλο που η αύξηση του 16,3% δεν χρεώνεται αποκλειστικά στην Aegean, η τιμολογιακή και επιχειρησιακή πολιτική της εταιρείας έχει σημαντική βαρύτητα. Ως ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας στην Ελλάδα, η Aegean διατηρεί ισχυρή παρουσία, ιδιαίτερα στα δρομολόγια εσωτερικού. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις της εταιρείας σχετικά με τις πτήσεις και τις προσφερόμενες θέσεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών για τους επιβάτες.

Η εταιρεία έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια νέα προσαρμογή των ναύλων της στο μέλλον. Αυτή η προοπτική δημιουργεί περαιτέρω ερωτήματα για το τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι κινήσεις ενός τόσο μεγάλου παίκτη είναι ικανές να διαμορφώσουν τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων σε εθνικό επίπεδο.

Τα οικονομικά στοιχεία της Aegean

Τα οικονομικά στοιχεία της ίδιας της Aegean για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν μια αύξηση του μέσου εσόδου ανά χιλιομετρικό επιβάτη κατά 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Ο συγκεκριμένος δείκτης, αν και δεν ταυτίζεται με την τιμή ενός μεμονωμένου εισιτηρίου και δεν μπορεί να συγκριθεί απευθείας με το 16,3% της Eurostat, καταγράφει ένα υψηλότερο έσοδο για την εταιρεία ανά μονάδα μεταφοράς επιβάτη.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η Aegean ανακοίνωσε αύξηση των επιβατών της κατά 3% και των συνολικών εσόδων της κατά 4%. Ωστόσο, η κερδοφορία της εταιρείας δέχθηκε πιέσεις λόγω της ανόδου του κόστους λειτουργίας, με κύριο παράγοντα την αύξηση των τιμών των αεροπορικών καυσίμων.

Οι δηλώσεις του προέδρου της εταιρείας για το μέλλον

Το πιο κρίσιμο στοιχείο για την πορεία των αεροπορικών ναύλων στο μέλλον προέρχεται από τις δηλώσεις του Ευτύχη Βασιλάκη, προέδρου της Aegean, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα αποτελέσματα της εταιρείας. Ο κ. Βασιλάκης ανέφερε ότι η εταιρεία δεν αναμένει αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας για το έτος 2027. Επιπλέον, τόνισε ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης της συχνότητας των πτήσεων.

Αυτή η πιθανή μείωση της συχνότητας μπορεί να αφορά τόσο τα δρομολόγια εσωτερικού όσο και αυτά του εξωτερικού, με στόχο την επίτευξη προσαρμογής των ναύλων. Ο πρόεδρος της Aegean επικαλέστηκε την ισχυρή άνοδο στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων ως τον βασικό λόγο για αυτές τις σκέψεις. Σημείωσε επίσης ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ήδη υψηλότερες τιμές για μελλοντικές κρατήσεις, αν και διευκρίνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθεί ένα ασφαλές και οριστικό συμπέρασμα σχετικά με την τελική διαμόρφωση των τιμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki