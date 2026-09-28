Φωτιά στη Νέα Ιωνία: Υποψίες εμπρησμού και ανάληψη από το Τμήμα Εκβιαστών

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε τριώροφη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς μια καφετέρια στο ισόγειο και να υποστούν σοβαρές ζημιές τα διαμερίσματα των επάνω ορόφων. Οι πρώτες πληροφορίες από τις έρευνες του Πυροσβεστικού Σώματος κάνουν λόγο για πιθανό εμπρησμό, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένου εύφλεκτου υλικού. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών.

Η έρευνα στρέφεται στον εμπρησμό

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες του Κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά φέρεται να οφείλεται σε εμπρησμό. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και εύφλεκτο υλικό, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες των αρχών για εγκληματική ενέργεια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο ισόγειο της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται μια καφετέρια με ναργιλέδες. Από εκεί, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και πήραν μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν και εκρήξεις, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο.

Το Τμήμα Εκβιαστών αναλαμβάνει την υπόθεση

Λόγω των ενδείξεων εμπρησμού και της σοβαρότητας του περιστατικού, την υπόθεση της φωτιάς έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών. Η εμπλοκή του συγκεκριμένου τμήματος υποδηλώνει ότι οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα πίσω από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κινήτρων που σχετίζονται με εκβιασμούς ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Προηγούμενο περιστατικό στην ίδια καφετέρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023, στην ίδια καφετέρια από όπου ξέσπασε η φωτιά, είχε δολοφονηθεί ένας 23χρονος άνδρας. Προς το παρόν, δεν έχει εξακριβωθεί αν οι δύο υποθέσεις, η δολοφονία και η πρόσφατη πυρκαγιά, συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο, οι αρχές κρατούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και διερευνούν κάθε πιθανή σχέση που θα μπορούσε να ρίξει φως στα αίτια της πυρκαγιάς.

Στιγμές τρόμου για τους ενοίκους

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα, αιφνιδιάζοντας τους ενοίκους της τριώροφης πολυκατοικίας. Οι κάτοικοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, προσπαθώντας να σωθούν από τους πυκνούς καπνούς και τις φλόγες που «έγλειφαν» τα σπίτια τους. Όλοι πρόλαβαν να εκκενώσουν άμεσα το κτίριο, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που βίωσαν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας κάτοικος, «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Και αν δεν είχαμε βγει στην ταράτσα δεν ξέρω πώς μπορεί να επιβιώναμε». Η άμεση αντίδραση των ενοίκων και η εκκένωση του κτιρίου απέτρεψαν τα χειρότερα, καθώς δεν κινδύνευσε κανένας άνθρωπος από τις φλόγες.

Η μάχη της Πυροσβεστικής και οι καταστροφές

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν πάνω από 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έδωσαν μάχη με τις φλόγες για περισσότερες από 3 ώρες, μέχρι που εν τέλει κατάφεραν να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες. Οι τοίχοι των διαμερισμάτων μαύρισαν από τον καπνό, κουρτίνες και κάσες έλιωσαν από την έντονη θερμότητα, ενώ πολλά έπιπλα μετατράπηκαν σε στάχτες και αποκαΐδια, αφήνοντας πίσω τους εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Newsit