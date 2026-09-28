Έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια της Πλάκας μετά την έκρηξη, στο «μικροσκόπιο» το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια της περιοχής. Οι αρχές επικεντρώνονται στο σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκινούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που επηρεάστηκαν.

Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η έρευνα για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα επικεντρώνεται σε διαρροή φυσικού αερίου από εγκατάσταση στον δεύτερο όροφο κτιρίου της οδού Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα παραπέμπουν σε ανάφλεξη από σπίθα ή διακόπτη, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διώροφου κτιρίου.

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της Πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της έκρηξης, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον 2ο όροφο του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτιρίου, καθώς και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Οι έλεγχοι στατικότητας και οι εκτεταμένες ζημιές

Σήμερα Δευτέρα, είναι προγραμματισμένες επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Από την Κυριακή ξεκίνησαν εργασίες αποκαθαρισμού των οικοδομικών υλικών στο κτίριο που κατέρρευσε, ενώ οι αυτοψίες θα ενταθούν σήμερα με πολυμελή κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, από την πολεοδομία και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ζημιές προκλήθηκαν σε μεγάλη ακτίνα στη γειτονιά, στα γύρω κτίρια και σε επιχειρήσεις, ακόμη και στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ανέφερε ότι και τα εκατέρωθεν κτίρια έχουν σημαντικές ζημιές. Στο δεξί κτίριο παρατηρείται απόσπαση της τοιχοποιίας, γεγονός που δείχνει ότι εκεί ακριβώς έγινε η έκρηξη, δηλαδή προς τη δεξιά πλευρά. Το αν έχουν επηρεαστεί τα κρίσιμα δομικά στοιχεία των γειτονικών κτηρίων, ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί.

Το σενάριο της ανάφλεξης από σπινθήρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία σπίθα ή η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας στην καταστροφή. Το στοιχείο που ενισχύει το σενάριο περί έκρηξης από σπινθήρα είναι το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της ηλικιωμένης.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου, ενώ τα υπόλοιπα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους. Εξετάζεται αν υπήρξε έντονη διαρροή του αερίου, ξεπερνώντας το 15% της συγκέντρωσης, μέχρι που εν τέλει δημιουργήθηκε το εκρηκτικό μείγμα και έγινε η έκρηξη, ενδεχομένως όταν η ηλικιωμένη πήγε στο μπάνιο και άνοιξε το φως.

Οι έξι νεκροί και η διαδικασία ταυτοποίησης

Η τραγωδία προκάλεσε τον θάνατο έξι ατόμων, εκ των οποίων τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Στον πρώτο όροφο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, έμεναν οι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν έρθει στη χώρα για διακοπές. Στον δεύτερο όροφο διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, στο διαμέρισμα του οποίου υπήρχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου.

Σήμερα Δευτέρα, οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των σορών. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό ώστε οι οικογένειες των θυμάτων να βρουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους.

Δηλώσεις και συνεχείς έρευνες

Πραγματογνώμονες και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στην φονική έκρηξη. Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την έως τώρα έρευνα των Αρχών, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον 2ο όροφο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, δήλωσε ότι «απ’ ότι φαίνεται έγινε μία έκρηξη στον πάνω όροφο του κτιρίου. Η έκρηξη αυτή ήταν από φυσικό αέριο στο οποίο υπήρχε εγκατάσταση. Μπορεί να προήλθε από διάφορες αιτίες ακόμη και από το άναμμα διακόπτη για τον φωτισμό».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos