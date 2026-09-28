Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε καφετέρια που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία. Οι φλόγες, με ταχύτητα, επεκτάθηκαν στην πολυκατοικία που στεγάζεται ακριβώς πάνω από το κατάστημα, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν για την κατάσβεση και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής και οι ζημιές

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε μία καφετέρια, η οποία λειτουργεί στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, επί της οδού Κασταμονής. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εκδήλωσή τους, οι φλόγες έφτασαν να καλύπτουν τους τρεις ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές σε πολλά από τα διαμερίσματα που στεγάζονται εκεί. Οι εικόνες από το σημείο μαρτυρούν την καταστροφή που υπέστησαν τόσο η επιχείρηση όσο και οι κατοικίες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο της κατάστασης, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν 5 οχήματα. Επιπλέον, επιστρατεύτηκε ένα ειδικό κλιμακοφόρο – βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την πρόσβαση στα ψηλότερα σημεία του κτιρίου. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε επιτυχώς τον απεγκλωβισμό αρκετών ενοίκων της πολυκατοικίας, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί λόγω της φωτιάς και του πυκνού καπνού. Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι, παρά την επικινδυνότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των κατοίκων ή των πυροσβεστών.

Οι δραματικές στιγμές της διαχειρίστριας

Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές αγωνίας και φόβου που έζησαν όταν ξέσπασε η φωτιά. Η διαχειρίστρια του κτιρίου ανέφερε πως ξύπνησε από έναν δυνατό κρότο, αρχικά νομίζοντας ότι επρόκειτο για τη συλλογή των σκουπιδιών. Ωστόσο, αμέσως μετά αντιλήφθηκε την πραγματική κατάσταση, βλέποντας κάπνα και φλόγα έξω από το υπνοδωμάτιό της, καθώς υπήρχε τέντα στο μπαλκόνι της. Τότε, άρχισε αμέσως να φωνάζει για βοήθεια, προσπαθώντας να ειδοποιήσει και τους υπόλοιπους ενοίκους.

Όπως περιέγραψε η ίδια, ο σύζυγός της προσπάθησε αρχικά να χρησιμοποιήσει πυροσβεστήρα σε μια προσπάθεια να περιορίσει την πυρκαγιά. Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα έγινε επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη. Το ζευγάρι δεν μπόρεσε να κατέβει τις σκάλες του κτιρίου λόγω της πυκνής κάπνας που είχε καλύψει τους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι, αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν προς την ταράτσα της πολυκατοικίας, από όπου τελικά τους απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Απεγκλωβισμός μέσα από τις φλόγες

Μία ακόμη ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τη δική της εμπειρία κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, τονίζοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης. Η ίδια κοιμόταν όταν ξέσπασε η φωτιά και, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, μαζί με τον άνδρα της βγήκαν στο μπαλκόνι τους για να δουν τι συνέβαινε. Από εκείνη τη θέση, η ένοικος ενημέρωσε τους υπόλοιπους κατοίκους του κτιρίου για την πυρκαγιά, προτρέποντάς τους να απομακρυνθούν.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι κατάφερε να βγει από την κεντρική είσοδο του κτιρίου. Η έξοδος αυτή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ένοικος, έγινε μέσα από τις φλόγες, καθώς υπήρχε φωτιά στην αριστερή πλευρά της εισόδου. Η περιγραφή της αναδεικνύει την άμεση απειλή που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι και την ανάγκη για γρήγορες και αποφασιστικές ενέργειες για την ασφαλή διαφυγή τους.

Το παρελθόν της επιχείρησης

Η καφετέρια στην οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά τα ξημερώματα της Δευτέρας δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ή βρίσκεται στο επίκεντρο ενός περιστατικού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ίδια επιχείρηση είχε βρεθεί στο επίκεντρο ενός παρόμοιου γεγονότος και το 2023. Αν και οι πηγές δεν αναφέρουν λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είχε συμβεί τότε, η αναφορά αυτή προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην έρευνα.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της νέας πυρκαγιάς, λαμβάνοντας υπόψη και το ιστορικό της επιχείρησης. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis