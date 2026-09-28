Ο 88χρονος δρομέας που συγκίνησε στη Μεταμόρφωση: «Σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή»

Ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης παρέδωσε μαθήματα αγάπης και θέλησης, τρέχοντας στα «Αρβανίτεια 2026» που διεξήχθησαν στη Μεταμόρφωση. Ο ηλικιωμένος δρομέας κατάφερε να τερματίσει τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του. Η επίδοσή του επισκιάστηκε από τη συγκινητική του εξομολόγηση, καθώς αποκάλυψε πως σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σκεφτόταν τη γυναίκα του που έχει φύγει από τη ζωή.

Ο αγώνας στη Μεταμόρφωση και η εντυπωσιακή επίδοση

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Κυριάκος Ρεΐζης, σε ηλικία 88 ετών, έλαβε μέρος στα «Αρβανίτεια 2026» που διοργανώθηκαν στη Μεταμόρφωση. Ο αγώνας, στον οποίο ο κ. Ρεΐζης συμμετείχε στην κατηγορία 70+, αποτέλεσε μια απόδειξη της αντοχής και της ψυχικής του δύναμης.

Ο 88χρονος δρομέας όχι μόνο ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο των νικητών. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του, σημειώνοντας έναν εντυπωσιακό χρόνο 40 λεπτών και 40 δευτερολέπτων. Η επίδοσή του αυτή αναγνωρίστηκε από το κοινό, ωστόσο αυτό που πραγματικά συγκίνησε ήταν η προσωπική του ιστορία.

Η συγκινητική εξομολόγηση του δρομέα

Μετά τον τερματισμό του αγώνα, ο Κυριάκος Ρεΐζης ρωτήθηκε για τις σκέψεις που τον συνόδευαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του. Η απάντησή του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόμενους και όσους παρακολούθησαν τα πλάνα.

«Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς», δήλωσε ο 88χρονος δρομέας. Την ώρα που εκφωνούσε αυτά τα λόγια, σήκωσε τα χέρια του ψηλά στον ουρανό, μια κίνηση που υπογράμμισε το βάθος του συναισθήματός του.

Μια αιώνια αγάπη που δεν σβήνει

Ο κ. Ρεΐζης συνέχισε την εξομολόγησή του, περιγράφοντας τη σύζυγό του με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό. Τη χαρακτήρισε ως «ένα από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου», τονίζοντας τη μοναδικότητα της σχέσης τους και την αξία της συντρόφου του.

«Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα», συμπλήρωσε ο 88χρονος, υπογραμμίζοντας ότι η αγάπη του γι’ αυτήν παραμένει ζωντανή και ανεξίτηλη, παρά την απώλεια. Η δήλωση αυτή αποτέλεσε ένα μάθημα αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης, αγγίζοντας τις καρδιές όσων την άκουσαν.

Η viral διάσταση και η αντίδραση του κοινού

Τα πλάνα από τον τερματισμό του Κυριάκου Ρεΐζη και οι συγκινητικές του δηλώσεις δεν άργησαν να γίνουν viral. Αναρτήθηκαν στο TikTok, όπου εκατοντάδες χρήστες έσπευσαν να αποθεώσουν τον 88χρονο δρομέα για το μεγαλείο της ψυχής του και την ειλικρίνεια των συναισθημάτων του.

Τα σχόλια πλημμύρισαν από συγκίνηση και θαυμασμό. Πολλοί στάθηκαν στο γεγονός ότι παραδείγματα αγνής, ανιδιοτελούς και διαχρονικής αγάπης, όπως αυτό του κ. Ρεΐζη, σπανίζουν στις μέρες μας. Χρήστες έγραψαν: «Ας κλάψουμε για χιλιοστή φορά σήμερα», «ο αγαπητός μας κος Κυριάκος, ο δρομέας!», και «δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πλέον! μπράβο του».

Άλλοι σχολιαστές εξέφρασαν ευχές και ελπίδες, όπως «Πόσο ευτυχισμένη την έκανες σε όλη σας τη ζωή…πόσο ευτυχισμένο σε έκανε καλέ μου άνθρωπε….να σε έχει ο Θεός γερό» και «εύχομαι σε όλους να ζήσουν μια αγάπη σαν αυτή». Οι αντιδράσεις αυτές ανέδειξαν την καθολική απήχηση της ιστορίας του Κυριάκου Ρεΐζη, ο οποίος με την πράξη και τα λόγια του, προσέφερε ένα δυνατό μήνυμα ανθρωπιάς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis