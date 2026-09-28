Μεγάλη πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία: Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε τρεις ορόφους πολυκατοικίας

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία, στην οδό Κασταμονής. Οι φλόγες, οι οποίες ξεκίνησαν από το ισόγειο, επεκτάθηκαν με ταχύτητα στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κτίριο. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση για την κατάσβεση και την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων.

Η επέκταση της πυρκαγιάς και οι ζημιές

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα στην καφετέρια της οδού Κασταμονής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής. Πολύ γρήγορα, οι φλόγες πήραν μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκαν στον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μία πλευρά του κτιρίου υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από την πυρκαγιά. Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκαν οι φλόγες δημιούργησε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για τους κατοίκους των υπερκείμενων ορόφων.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και η διάσωση ενοίκων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας στο σημείο 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Μεταξύ των οχημάτων που έφτασαν στην οδό Κασταμονής ήταν και ένα ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα, απαραίτητο για την πρόσβαση στους υψηλότερους ορόφους.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απομακρύνουν ενοίκους από τους υπερκείμενους ορόφους, καθώς ο πυκνός καπνός και οι φλόγες είχαν καταστήσει δύσκολη την έξοδο από το κτίριο. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν κρίσιμη λόγω της ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς και των συνθηκών που επικρατούσαν.

Δραματικές στιγμές για τους κατοίκους

Οι περιγραφές των ενοίκων αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που βίωσαν μέσα στην πολυκατοικία. Μία από τις ενοίκους ανέφερε ότι κοιμόταν όταν ξέσπασε η φωτιά. Μαζί με τον σύζυγό της, βγήκαν αρχικά στο μπαλκόνι, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε και άλλους κατοίκους, προσπαθώντας όλοι μαζί να απομακρυνθούν από το κτίριο.

Η έξοδος έγινε με ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς υπήρχαν φλόγες στην είσοδο της πολυκατοικίας. «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε εκείνη τη στιγμή. Άλλος ένοικος, ο οποίος διαμένει στον τρίτο όροφο, περιέγραψε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ξύπνησε από τη σύζυγό του, η οποία είχε αντιληφθεί τη φωτιά, ενώ η τέντα του διαμερίσματος είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε», συμπλήρωσε.

Μαρτυρίες για εκρήξεις πριν την εξάπλωση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων σχετικά με τον ήχο εκρήξεων που ακούστηκαν λίγο πριν από την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, κάποιοι ένοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις από το ισόγειο, δηλαδή από το σημείο όπου βρισκόταν η καφετέρια.

Μία μαρτυρία κάνει λόγο ακόμη και για τρεις διαδοχικούς κρότους. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει επίσημο συμπέρασμα για την αιτία.

Προηγούμενο αιματηρό περιστατικό στην ίδια καφετέρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί ένα αιματηρό περιστατικό τον Φεβρουάριο του 2023. Τότε, είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα ένας 37χρονος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, ο 37χρονος δεν είχε σχέση με το περιστατικό. Τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που έριξε ομοεθνής του, μετά από διαπληκτισμό με άλλα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta