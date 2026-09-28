Εξιχνιάστηκαν απάτες και κλοπές στη Θεσσαλονίκη – Δικογραφίες σε βάρος 11 ατόμων

Στην εξιχνίαση σειράς υποθέσεων κλοπών και απάτης προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά από ενδελεχείς έρευνες για περιστατικά που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές της πόλης. Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος συνολικά 11 ατόμων. Οι εξιχνιασθείσες υποθέσεις καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό φάσμα, με τις πράξεις να έχουν διαπραχθεί από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2026.

Απάτες με πρόσχημα λογιστή και υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως κατάφεραν να εξιχνιάσουν δύο περιπτώσεις απάτης. Οι δράστες αυτών των υποθέσεων χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα προσχήματα για να εξαπατήσουν τα θύματά τους, παρουσιαζόμενοι είτε ως λογιστές είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ως δράστες των συγκεκριμένων απατών ταυτοποιήθηκαν μία 31χρονη γυναίκα και ένας 24χρονος άνδρας. Οι δύο αυτοί φέρονται να απέσπασαν, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2026, κοσμήματα συνολικής αξίας που ανέρχεται περίπου στις 35.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 6.100 ευρώ σε μετρητά. Η δράση τους επικεντρώθηκε στην απόσπαση σημαντικών χρηματικών ποσών και τιμαλφών από τα θύματα.

Υποθέσεις κλοπών από οικίες στην ίδια περιοχή

Από την ίδια υπηρεσία, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, σχηματίστηκαν επιπλέον δικογραφίες που αφορούν κλοπές από οικίες. Μία από αυτές τις δικογραφίες στρέφεται σε βάρος ενός 20χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα κλοπής από σπίτι.

Επιπρόσθετα, σχηματίστηκε δικογραφία και εναντίον μιας νεαρής γυναίκας για διάρρηξη οικίας. Από την εν λόγω διάρρηξη, η νεαρή φέρεται να αφαίρεσε κοσμήματα, η αξία των οποίων εκτιμάται περίπου στις 3.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες πράξεις, τόσο η απόπειρα κλοπής όσο και η διάρρηξη, φέρεται να διαπράχθηκαν σε χρονικό διάστημα που εκτείνεται από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, δηλαδή του 2026.

Πολλαπλές κλοπές και απάτη με υπολογιστή στην Πυλαία – Χορτιάτη

Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος επτά ατόμων. Οι ηλικίες των εμπλεκομένων σε αυτή την ομάδα παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος, καθώς κυμαίνονται από 16 έως 76 ετών, γεγονός που υποδηλώνει μια ποικιλομορφία στην σύνθεση των φερόμενων δραστών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα επτά αυτά άτομα περιλαμβάνουν πέντε περιπτώσεις κλοπών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από διάφορους χώρους, όπως καταστήματα, σταθμευμένα αυτοκίνητα και δημόσιους χώρους. Επιπλέον, η δικογραφία περιλαμβάνει και μία περίπτωση απάτης που διαπράχθηκε με τη χρήση υπολογιστή. Μεταξύ των αντικειμένων που φέρεται να είχαν αφαιρεθεί συγκαταλέγονται χρήματα, διάφορα προϊόντα, ένα κόσμημα και προσωπικά έγγραφα, αναδεικνύοντας την ποικιλία των στόχων τους.

Ευρύ χρονικό πλαίσιο δράσης και δικαστική πορεία

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαπράχθηκαν οι συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, εκτείνεται σε μια μακρά περίοδο. Συγκεκριμένα, η δράση τους τοποθετείται από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2026, υποδεικνύοντας μια συστηματική εγκληματική δραστηριότητα.

Όλες οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τόσο από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως όσο και από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, πρόκειται να υποβληθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Εκεί θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την περαιτέρω διερεύνηση και εκδίκαση των υποθέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki