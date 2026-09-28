Έκρηξη στην Πλάκα: Οι έρευνες εστιάζουν σε δύο συσκευές και το παλιό δίκτυο αερίου

Εντατικές είναι οι έρευνες που διεξάγονται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα, με τις αρχές να αναζητούν την ακριβή πηγή της διαρροής του αερίου που προκάλεσε την φονική έκρηξη. Οι οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών που έχασαν τη ζωή τους έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

Οι οικογένειες των θυμάτων και η διαδικασία αναγνώρισης

Οι συγγενείς των τεσσάρων θυμάτων, Αμερικανών πολιτών, βρίσκονται στην Ελλάδα για να διευθετήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να παραμείνουν στη χώρα για αρκετό καιρό. Κύριος σκοπός τους είναι να παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη των ερευνών σχετικά με τα αίτια του μοιραίου συμβάντος. Παράλληλα, οι οικογένειες θα κληθούν να προχωρήσουν στην επίσημη αναγνώριση των σορών, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Η εστία της έκρηξης και οι συσκευές στο μικροσκόπιο

Τόσο οι συγγενείς των θυμάτων όσο και οι αρμόδιες αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της οδού Λυσικράτους, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η καταστροφική έκρηξη πιθανότατα ξεκίνησε από αυτό το σημείο, καθώς οι αρχές έχουν διαπιστώσει πως εγκατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε ενεργή μόνο σε αυτό το διαμέρισμα.

Στον πρώτο όροφο, ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει από το 2021 την κατάργηση της εγκατάστασης στον χώρο, όπου λειτουργούσε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο χρησιμοποιούσε την παροχή φυσικού αερίου τόσο για τις ανάγκες της θέρμανσης όσο και για το μαγείρεμα.

Οι συσκευές που εξετάζονται και τα σενάρια διαρροής

Με την εγκατάσταση φυσικού αερίου ήταν συνδεδεμένες τρεις βασικές συσκευές: το μπόιλερ στο μπάνιο, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο του ορόφου, η κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι. Μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία από το τζάκι, αλλά οι ερευνητές αναζητούν επιπλέον κομμάτια από τις άλλες δύο συσκευές. Είναι χαρακτηριστικό πως ο μικρός λέβητας δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, παρά μόνο κάποιες σωληνώσεις.

Οι ερευνητές εξετάζουν εξονυχιστικά το ενδεχόμενο η διαρροή να προήλθε από μία εκ των δύο αυτών συσκευών. Υπάρχει επίσης η εκτίμηση ότι η κουζίνα ενδέχεται να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς ωστόσο να γίνει σωστή διακοπή, προκαλώντας έτσι τη μοιραία διαρροή.

Η παλαιότητα του κτιρίου και του δικτύου αερίου

Την ίδια ώρα, ειδικοί πραγματογνώμονες έχουν χαρακτηρίσει ως κομβικής σημασίας την παλαιότητα του κτιρίου, μια παράμετρος που εξετάζεται σχολαστικά στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Οι αρχές αναζητούν τα σχέδια και ερευνούν ενδελεχώς την ίδια την εγκατάσταση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η κεντρική παροχή ήταν μία από τις παλαιότερες σε ολόκληρη την Αθήνα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr