Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας και διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κατακουζηνού 12, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εστία της πυρκαγιάς και άμεση επέμβαση

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν ταχύτατη, προκειμένου να περιοριστεί η έκταση της πυρκαγιάς και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή.

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θεμιστοκλέους

Ως αποτέλεσμα της φωτιάς και για λόγους ασφαλείας, οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Θεμιστοκλέους. Συγκεκριμένα, η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr